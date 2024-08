Ram è stato protagonista al Festival di Interlagos 2024 con novità e oltre 900 test drive

Ram è stato uno dei principali protagonisti del terzo anno dell’Interlagos Festival – Cars Edition, il più grande evento automobilistico in Brasile. Lì, il marchio ha esposto l’intera gamma e ha presentato, in prima persona, due serie speciali ed esclusive per il mercato brasiliano: Rampage Rebel Ignition e 2500 Rodeo Edition. Oltre ad esporre anche modelli iconici come il super potente 1500 TRX e a mettere a disposizione il più grande pick-up del Paese, il 3500, per test drive fuoristrada.

I visitatori hanno potuto avere un contatto ravvicinato e personale e provare l’esperienza di guidare un pickup Ram

Coloro che hanno partecipato all’evento, svoltosi dall’8 all’11 agosto a San Paolo e che ha registrato più di 118 mila visitatori, hanno potuto vedere da vicino le novità Ram e vivere anche l’esperienza unica di guidare i pick-up Poder Inigualável. Sono stati più di 900 i test drive effettuati presso l’iconico circuito di Interlagos, inclusi giri veloci in pista e tanto sterrato fuoristrada. Che si tratti di corse brevi e rettilinee ad alta velocità o di sfide, i visitatori hanno potuto esplorare tutta la potenza, la capacità, la tecnologia e il lusso che solo un Ram può offrire.

Il pubblico ha potuto vedere da vicino la grandiosità della prima serie speciale di Rampage: il Rebel Ignition, arrivato per celebrare il traguardo di 1 anno di successi per il primo pick-up Ram sviluppato e prodotto in Brasile e che ha già vinto 12 premi specializzati.

Ricca di tanta tecnologia e pensata per chi cerca un pick-up diverso, questa serie speciale ha un colore esterno ed interno esclusivo e diverse dotazioni di serie che la rendono ancora più lussuosa. La serie è offerta con l’acclamato e potente motore a benzina a quattro cilindri Hurricane 4 Turbo da 2.0 litri, che eroga 272 CV di potenza e una vigorosa accelerazione.

Un altro momento importante per il marchio è stato il lancio della serie speciale anch’essa esclusiva del Ram 2500, la Rodeo Edition. Limitato a 77 unità, il modello onora il 77° anniversario del primo rodeo nel paese. L’edizione commemorativa trasuda capacità, lusso e molta tecnologia e presenta, come differenza principale, un posto extra tra conducente e passeggero, aumentando la capacità del modello di trasportare fino a sei occupanti con il conducente.

Dotato del rinomato motore diesel Cummins Turbo da 6,7 ​​litri con 377 CV di potenza e 1.150 Nm di coppia, il pick-up ha anche un’incredibile capacità di traino fino a 7,6 tonnellate e diverse tecnologie mirate al traino di rimorchi, cosa molto comune tra il pubblico che ama i rodei e gli sport equestri.

Oltre alle novità, i visitatori dell’evento hanno avuto l’opportunità di scoprire e acquistare i prodotti del marchio dell’agnello. Il Ram Store, il negozio lifestyle del marchio, era presente allo stand offrendo i prodotti tanto desiderati dal marchio, spaziando dagli articoli in pelle come zaini, borse da viaggio, beauty case, portafogli, ad articoli di abbigliamento come berretti, t-shirt e altri.

Altro momento clou dell’evento è stata l’esperienza esclusiva con i clienti della Ram Society, che hanno potuto toccare con mano i lanci del marchio (Rampage Rebel Ignition e Ram 2500 Rodeo Edition), oltre ad un ricevimento speciale con tempo riservato per testare tutti i pick up del marchio.