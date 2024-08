Jeep festeggia il milione di SUV venduti in Brasile dal 2015

Jeep ha appena raggiunto l’incredibile soglia di 1 milione di SUV venduti in Brasile, considerando solo i modelli attualmente prodotti nel paese. Nel segmento più competitivo del mercato brasiliano, questo marchio è quasi il doppio del marchio secondo classificato nello stesso periodo. Ciò dimostra tutta la forza e la rappresentanza di Jeep nell’universo dei SUV.

Jeep festeggia un importante traguardo in Brasile: 1 milione di SUV venduti

Questo traguardo di 1 milione di Suv venduti in Brasile tiene conto solo dei modelli nazionali e del 2015, anno in cui è stato inaugurato lo stabilimento di Goiana, appartenente al Gruppo Stellantis. Se consideriamo l’intera storia del marchio Jeep con il Brasile, è chiaro che questo volume di vendite sta crescendo molto, vista la passione dei clienti brasiliani per la forza e le capacità fuoristrada dei modelli Jeep dal 1941.

In questa celebrazione attuale, Jeep rafforza la rappresentazione completa della sua icona, la Jeep Renegade, il primo modello del marchio prodotto a Pernambuco. Dotata del motore più potente della sua categoria in tutte le versioni, il T270 fino a 185 CV, e l’unico del segmento a offrire la trazione 4×4, da buona Jeep, la Renegade è stata lanciata nel 2015 e colleziona numerosi premi ed estimatori , poiché recentemente ha superato le 500.000 unità immatricolate e ha ottenuto nuove versioni nell’anno modello 2025, consolidando la sua importanza nel mercato.

Poco dopo, nel 2016, il Brasile è stato il primo paese a produrre e commercializzare la nuova generazione di Compass. Il modello è un riferimento tra i SUV nel paese ed è una presenza costante nella TOP 10 dei modelli più venduti, considerando il mercato totale. La formula del successo è semplicemente tutta la sua tecnologia, la trazione 4×4, oltre all’efficienza dei suoi motori flex, diesel e benzina, che passano da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi. Con circa 450 mila unità immatricolate dal 2016, la Compass è leader indiscussa nella sua categoria.

E a completare il trio di 1 milione di vendite del marchio, la prima Jeep sviluppata in Brasile, la Commander, arrivata nel 2021, collocando Jeep su un nuovo livello di lusso e raffinatezza, che ha superato la soglia delle 50 mila unità vendute nel maggio di quest’anno e rimane un riferimento tra i grandi SUV del paese.

E questo numero continua a crescere, visto che Jeep ha recentemente rinnovato l’intera gamma, con l’arrivo del motore Hurricane da 272 CV e nuove versioni per Compass e Commander, oltre alla recente presentazione della gamma Renegade 2025, ancora più competitiva per affrontare il mercato segmento più impegnativo del mercato odierno. Vale la pena ricordare che da aprile il marchio offre anche una garanzia di 5 anni sui tre modelli prodotti a Pernambuco.

Sempre nel suo impegno verso l’innovazione e l’avventura, Jeep ha appena presentato i nuovi Wrangler e Gladiator durante il Festival di Interlagos. I modelli che rappresentano la massima rappresentazione dell’eredità e del DNA del marchio e sono successi di vendite internazionali sono arrivati ​​con un look modificato, articoli più standard e carichi di tecnologia, il tutto per mantenere il marchio come riferimento nell’avventura su qualsiasi terreno.