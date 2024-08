Jeep protagonista al Festival Interlagos 2024

Jeep non poteva essere escluso dalla terza edizione dell’Interlagos Festival – Cars 2024 Edition, il più grande evento di esperienza automobilistica in America Latina. Il marchio ha esposto la sua gamma e ha presentato in prima persona i nuovi Wrangler e Gladiator.

I visitatori hanno potuto conoscere da vicino la nuova Jeep Renegade Trailhawk e la Willys 2025

Nel suo settore, il marchio di riferimento dei SUV ha avuto successo con la sua linea di modelli prodotti in Brasile – Renegade, Compass e Commander – che hanno profuso potenza, tecnologia, sicurezza e capacità fuoristrada nelle sue linee 2025 Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, che rappresenta la migliore e più moderna generazione di questa icona che incarna la legittima rappresentazione dell’essenza Jeep.

Notevole la partecipazione del brand con oltre mille test drive su percorsi on-road e off-road dove i visitatori hanno potuto vivere l’esperienza unica di guidare un modello Jeep. Compass e Commander potevano essere guidati nella versione Blackhawk, equipaggiata con il motore Hurricane 2.0 da 272 CV, che rappresenta tutta la sportività del marchio. Mentre la Renegade ha brillato con le versioni Trailhawk e Willys, quest’ultima limitata, arrivata nella gamma 2025 equipaggiata con il motore più potente della categoria e l’unico del segmento a offrire la trazione 4×4.

Per non parlare del lancio di Wrangler e Gladiator, che ha rapresentato il momento clou dell’evento. Sono state messe in risalto le importazioni che incarnano lo spirito off-road del marchio e affrontano qualsiasi terreno con disinvoltura, ora arrivano rinnovate e caricate con più tecnologia, garantendo tutta la capacità e la grandiosità che rappresentano.