Stellantis domina il mercato dei furgoni elettrici in Regno Unito

Non si ferma il successo dei veicoli commerciali Stellantis, ma stavolta parliamo di mezzi di trasporto elettrici che, nel mercato britannico, stanno andando davvero bene. Secondo gli ultimi rapporti sull’immatricolazione diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Stellantis continua a dominare il mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito.

Il marchio Vauxhall (che noi conosciamo come Opel) si è affermato come il leader nel segmento dei furgoni elettrici britannici, seguito da vicino da Peugeot, che occupa saldamente il secondo posto.

Fino ad oggi, i marchi Stellantis hanno registrato la vendita di 4.444 furgoni elettrici, un numero oltre tre volte superiore a quello del secondo produttore di furgoni elettrici presente sullo stesso “territorio di sfida”, conquistando una quota di mercato di oltre il 43 per cento dall’inizio dell’anno. Si tratta di un mercato importante, quello dei veicoli commerciali, dato che si parla di privati, mezzi destinati al commercio e, quindi, riferibili a intere flotte aziendali.

Lee Titchner, Direttore di Stellantis ProOne UK, ha dichiarato: “Il nostro impegno nell’elettrificazione delle flotte di furgoni nel Regno Unito è evidente e si snoda attraverso la nostra offerta di e-LCV, con ogni marchio che propone una versione totalmente elettrica di ciascun modello di furgone”.

Conclude il manager britannico del gruppo Stellantis: “La proposta di diversi modelli in versione elettrica ci ha permesso di diventare i leader del mercato dei furgoni elettrici, come dimostrano i risultati di Vauxhall e Peugeot che sono costantemente ai vertici delle classifiche di vendita quest’anno”.

Stellantis detiene quasi un terzo del mercato dei furgoni nel Regno Unito per quest’anno, con una quota di circa il 26 per cento, corrispondente a 53.509 veicoli immatricolati nel 2024. Opel/Vauxhall è il terzo marchio più venduto complessivamente nel mercato dei veicoli commerciali leggeri britannici, mentre il nuovo Citroën Berlingo Van si è affermato come il furgone compatto più venduto del Regno Unito fino ad oggi nel 2024.