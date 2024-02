Stellantis: impressionante performance per il brand Vauxhall

Vauxhall ha continuato la sua forte performance di vendite nel Regno Unito a gennaio, aumentando il volume totale delle vendite di quasi il 50 per cento rispetto allo scorso anno, secondo gli ultimi dati di immatricolazione di auto e furgoni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Il volume totale delle vendite di auto e furgoni di Vauxhall è aumentato del 48,4% rispetto a gennaio dello scorso anno

A gennaio sono state immatricolate 10.743 auto e furgoni Vauxhall, con un aumento del 48,4 per cento in un mercato in crescita dell’8%. La quota di mercato complessiva di Opel è aumentata di 1,73 punti percentuali rispetto allo scorso anno, attestandosi al 6,42 per cento.

Mokka Electric è stato il B-SUV elettrico più venduto a gennaio con 606 immatricolazioni, mentre Mokka, nella versione benzina, è stato il terzo B-SUV più venduto, con 2.272 immatricolazioni. La quota di mercato delle autovetture di Vauxhall nel mese di gennaio è aumentata di 1,85 punti percentuali rispetto allo scorso anno, raggiungendo il 5,83 per cento. Ciò rappresenta 8.327 immatricolazioni di auto nel mese – un aumento del 59 per cento in un mercato che ha visto i volumi di autovetture aumentare complessivamente dell’8 per cento.

Anche la quota di Vauxhall nel mercato dei veicoli commerciali leggeri è aumentata di 1 punto percentuale rispetto allo scorso anno, raggiungendo il 9,85 per cento con 2.416 immatricolazioni a gennaio, rendendo il brand del gruppo Stellantis il terzo produttore di veicoli commerciali leggeri più venduto nel Regno Unito.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “La continua crescita delle vendite di Vauxhall testimonia il nostro impegno nell’offrire una mobilità elettrica accessibile, come dimostrato attraverso la nostra iniziativa Electric Streets of Britain per far progredire l’infrastruttura di ricarica su strada del Regno Unito. Queste cifre rappresentano un ottimo inizio d’anno per il marchio e non vediamo l’ora di fornire veicoli più pratici e accessibili ai nostri clienti, in particolare a coloro che stanno cercando di passare alle auto e ai furgoni elettrici”.