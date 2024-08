Stellantis si conferma leader anche a luglio nel mercato dei veicoli commerciali in UK

Stellantis continua a guidare il mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Vauxhall si è aggiudicata la corona di marchio di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito, seguito da vicino da Peugeot al secondo posto. I marchi Stellantis hanno venduto finora 4.444 furgoni elettrici quest’anno, oltre tre volte di più rispetto al secondo produttore di furgoni elettrici più venduto, con una quota di mercato del 43,81 per cento da inizio anno.

Stellantis è il produttore di furgoni elettrici con più vendite nel Regno Unito finora nel 2024

Lee Titchner, Direttore, Stellantis ProOne UK, ha affermato: “Il nostro impegno nel guidare l’elettrificazione delle flotte di furgoni della Gran Bretagna è evidente nella nostra gamma di e-LCV, con ogni marchio che offre una versione completamente elettrica di ogni furgone nella sua gamma. Ciò ha reso Stellantis il leader del mercato dei furgoni elettrici, come dimostrato da Vauxhall e Peugeot che quest’anno sono costantemente in cima alle classifiche di vendita”.

Stellantis rappresenta quasi un terzo di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito finora quest’anno con una quota di mercato del 29,61 per cento, pari a 53.509 furgoni immatricolati nel 2024. Vauxhall è il terzo marchio più venduto nel Regno Unito nel mercato complessivo dei veicoli commerciali leggeri, mentre il nuovo Citroën Berlingo Van è anche il piccolo furgone più venduto nel Regno Unito finora nel 2024.

Dunque dal mercato dei veicoli commerciali del Regno Unito ancora buone notizie per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares.