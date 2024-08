Citroën XM festeggia 35 anni

Alla fine degli anni ’80, Citroën cercò di aggiornare una delle sue innovazioni più amate: la sospensione idropneumatica, applicando i frutti della rapida evoluzione dell’elettronica e dell’informatica che si stava verificando in quegli anni. Tutto questo, in un’auto che doveva rompere gli schemi in termini di design e configurazione, come degna erede delle DS, SM e CX che erano state pietre miliari nel segmento delle berline di lusso. Il risultato di questo lavoro è stato l’elettronica Citroën applicata a tutti gli aspetti dell’automobile. Con il lusso e la tecnologia come bandiera, la Citroën XM diventa, come nuova ammiraglia del Double Chevron, un punto di riferimento in termini di comfort e piacere di guida.

Lanciata nel 1989 e incoronata Auto dell’anno in Europa nel 1990, poche auto hanno oggi un’eredità così importante come la Citroën XM

La nuova sospensione Hydractive riprende le ultime evoluzioni dell’idropneumatica, aggiungendo all’equazione la gestione elettronica del suo comportamento, guadagnando in comfort e capacità di reazione e fornendo un livello di sicurezza attiva inaudito nelle vetture degli anni Ottanta. Una vocazione innovativa che le è valsa il titolo di “Auto dell’anno in Europa 1990” da parte dei più prestigiosi giornalisti motoristici del Vecchio Continente.

Nella sezione motori, la Citroën La sua versione a 24 valvole sviluppava una potenza massima di 200 CV, regalando emozioni in abbondanza. Fin dal primo sguardo, la Citroën XM annunciava una rivoluzione nel mondo automobilistico. Il suo design, firmato Bertone e direttamente ispirato all’auto sportiva Citroën SM degli anni ’70, si distingueva per l’aerodinamica e le linee dritte, snelle e ben proporzionate, che furono riprese in diversi modelli del marchio come la Citroën Xantia.

Colpisce la sua ampia superficie vetrata: con i suoi 13 finestrini tra parabrezza, finestrini, pannelli laterali, portellone, ecc. La sua luminosità non ha nulla da invidiare a quella dell’attuale gamma Double Chevron. Progettata per durare nel tempo, il suo processo di fabbricazione prevedeva un nuovo processo di zincatura affinché la carrozzeria resistesse efficacemente alla corrosione.

Le forme e la struttura dei sedili e i vantaggi delle sospensioni idroattive erano solo la ciliegina sulla torta di un abitacolo completamente progettato per offrire il massimo livello di comfort e piacere di guida. Anche elementi come il vano portaoggetti del copilota potevano essere aperti dall’alto, per garantire un accesso rapido e comodo al suo contenuto.

Nella XM l’innovazione raggiunse elementi come i fari. Incorporava i primi complessi gruppi ottici di superficie nella storia dell’automobile, cosa che oggi è diventata del tutto comune ma che ha rappresentato una vera rivoluzione che ha permesso di concentrare la luce in un’area molto più piccola, rendendo possibili luci di soli 70 mm di altezza. adottando un’estetica innovativa senza perdere nemmeno un briciolo di efficacia.

Nel 1994, la Citroën XM ha cambiato generazione. Oltre ad un restyling e ad un aggiornamento degli interni, questo modello incorporava una tecnologia innovativa: il multiplexing. Con un cruscotto e un quadro strumenti completamente collegati alle funzioni dell’auto attraverso dati digitalizzati, ha semplificato al massimo l’architettura elettrica e ha consentito, attraverso un centralino informatico, la gestione e il coordinamento dei sistemi del veicolo che ha aperto le porte ad equipaggiamenti e funzionalità che erano inimmaginabili a metà degli anni ’90 e che sono stati incorporati, di serie, nelle auto che guidiamo oggi.