Fiat Zeus: in un video il design del futuro pickup del brand?

Fiat Zeus è il soprannome dato ad un ipotetico futuro pickup che la principale casa automobilistica italiana potrebbe pensare di lanciare in futuro per arricchire la sua gamma. Si tratta di un video render pubblicato dall’architetto e designer Tommaso D’Amico sul suo canale di YouTube. Il creatore digitale ha provato ad immaginare l’aspetto di un futuro pickup di Fiat che potrebbe avere successo in tutto il mondo.

Fiat Zeus: in un video suggestiva ipotesi di un futuro ipotetico pickup per il mercato globale

Ricordiamo che Fiat in effetti nei prossimi anni lancerà un nuovo pickup che sarà un modello globale e che dunque sarà venduto anche in Europa. Si tratterà di un modello che nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis e apparterrà alla famiglia Panda nata con Fiat Grande Panda e che nei prossimi anni proseguirà con la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat Fastback. La data di debutto del futuro pickup sarà il 2027.

Fiat Zeus dunque anticipa per sommi capi quello che potrebbe essere l’aspetto del futuro modello anche se ovviamente il suo autore si prende alcune licenze riguardo al design. Questo ipotetico modello è stato soprannominato Fiat Zeus per sottolineare un mezzo di proporzioni ed aspetto importante, tale da poter contrastare tutti i moderni mezzi esistenti di pari utilizzo.

Ricordiamo che Fiat ha intenzione nei prossimi anni di lanciare un nuovo modello all’anno. Contrariamente a quanto avvenuto fino ad ora si tratterà di modelli globali che saranno venduti in tutto il mondo. Dunque non esisteranno più due diverse gamme tra Europa e America latina come avviene adesso.