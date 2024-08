Nuova Fiat Croma: un video mostra come sarebbe la futura ammiraglia

Nuova Fiat Croma sarebbe un sogno per molti. In tanti in Italia e non solo sperano che in futuro Fiat decida di lanciare una nuova ammiraglia sulla base del celebre modello che in passato ha regalato tante soddisfazioni alla casa torinese. Al momento purtroppo novità di questo tipo sembrano essere molto lontane dall’essere annunciate. Sono altri infatti i piani di Fiat che dopo la Fiat Grande Panda lancerà la nuova Fiat Multipla e la nuova Fiat Fastback.

Ecco quale potrebbe essere il design di una ipotetica nuova Fiat Croma

La casa torinese preferisce specializzarsi sempre di più nel segmento delle auto piccole e medie dove riesce da sempre ad ottenere i risultati migliori e dunque una nuova Fiat Croma non sembra essere all’orizzonte. Nonostante ciò in tanti si domandano come questa auto potrebbe essere in caso di ritorno. A questa domanda ha provato a dare una risposta nelle scorse ore il designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico che sul suo canale personale di YouTube ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo video render in cui fornisce la propria personale ipotesi di quello che potrebbe essere l’eventuale look di una nuova Fiat Croma.

Questa nuova Fiat Croma creata da Tommaso D’Amico è pensata per quei clienti che vogliono qualcosa in più per il proprio mezzo di trasporto con la classe di un’ammiraglia nel vero senso del termine. Nel video render viene mostrato anche il presunto abitacolo di questa ipotetica futura auto di Fit in cui viene mostrato il quadro strumenti dotato di una serie significativa di optional e di un sistema di infotainment spettacolare.

Certamente un’ipotesi molto interessante che però come dicevamo poc’anzi non troverà sbocco nella realtà dei fatti quanto meno nel breve periodo. Tra l’altro questo tipo di vettura ha sempre meno mercato anche nel segmento premium e dunque pare davvero molto ma molto difficile pensare che un domani Fiat possa realmente pensare di riportare in vita il suo mitico modello.