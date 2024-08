Fiat 600: con l’avvento della versione ibrida le vendite sembrano migliorare

Fiat 600 è stata una delle due novità di Fiat dello scorso anno insieme alla Fiat Topolino. Questa auto èa rrivata sul mercato dapprima con la versione completamente elettrica e poi in un secondo momento anche con quella ibrida. Inizialmente le vendite della versione elettrica registrate sono state davvero molto contenute tanto che qualcuno ha iniziato a parlare di flop. Con l’arrivo sul mercato della versione ibrida però la situazione sembra essere migliorata

Migliora leggermente la situazione di Fiat 600 grazie all’avvento della versione Hybrid

Come ha messo giustamente in evidenza anche il sito Passione Auto Italiane, a luglio in Italia ad esempio sono state 966 le unità della Nuova Fiat 600 Hybrid vendute, con una crescita continua nelle vendite. Questo modello è equipaggiato con un motore termico a 3 cilindri da 1,2 litri che eroga fino a 100 CV, una batteria agli ioni di litio da 48 Volt, e un nuovo cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Il sistema include anche un motore elettrico da 21 kW, un inverter e l’unità centrale di trasmissione, tutti progettati per ottimizzare la compattezza del veicolo. In alcuni mercati, è già disponibile anche la versione da 136 CV.

Insomma un piccolo miglioramento che si spera nei prossimi mesi possa trasformarsi in qualcosa di più importante e soprattutto di più duraturo. Probabilmente questa auto è rimasta vittima delle previsioni fin troppo ottimistiche sulla crescita delle vendite di auto elettriche fatte da molti produttori e non solo da Stellantis che però si sono rivelate sbagliate.