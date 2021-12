Stellantis: il CEO Filosa ottimista per il 2022

Interessanti previsioni dal gruppo Stellantis per quanto riguarda il mercato dei veicoli commerciali in Brasile. Il numero uno del gruppo automobilistico in America Latina, l’amministratore delegato Antonio Filosa prevede che questo mercato possa crescere del 10 per cento nel corso del prossimo anno.

L’ottimismo del numero uno di Stellantis in America Latina, Antonio Filosa, per il 2022

L’azienda, nata quest’anno dalla fusione dei gruppi Fiat Chrysler Auotomobiles e PSA, ha visto questa settimana il ritorno nel suo stabilimento principale del Paese, a Betim (MG), di 970 dipendenti in cassa integrazione dal 4 ottobre.

Filosa ha affermato che il ritmo della domanda combinato con le soluzioni ai problemi nella fornitura di ricambi auto per il settore automobilistico globale ha consentito il rientro dei dipendenti e che i 1.800 rimasti fermi dall’inizio di ottobre saranno reincorporati nello stabilimento nel 2022. L’unità impiega 13.000 lavoratori diretti e 3.000 indiretti.

Secondo Filosa Stellantis è riuscita quest’anno a guadagnare da 2 a 2,5 punti percentuali di quota di mercato in Brasile, dai rivali che hanno avuto più difficoltà a fornire ricambi per auto per mantenere la produzione, vantaggio che non intende perdere quando si normalizzerà l’attività dei concorrenti.

Per questo, Stellantis ha continuato a lanciare nuovi modelli quest’anno tra cui Fiat Pulse, primo SUV prodotto dalla casa italiana in Brasile e il grande SUV Jeep Commander. Per il 2022 verrà lanciato un nuovo SUV di Fiat da produrre nel Paese, lo ha confermato sempre Filosa. Si tratterà della versione di produzione della concept car Fiat Fastback.

Alla domanda se l’azienda quest’anno realizzerà un utile in America latina, tra difficoltà con il Covid-19 e problemi nella fornitura di componenti, Filosa ha preferito non commentare, ma ha affermato che nel 2020 l’azienda ha avuto un risultato di “pareggio” nonostante la pandemia, ma quest’anno le cose sono andate decisamente meglio.

