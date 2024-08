Stellantis registra a luglio la quota di mercato più alta dell’anno in Sud America 

Stellantis espande la propria leadership nel mercato delle automobili e dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America, chiudendo il mese di luglio con una quota di mercato del 24,1% nella regione, la migliore da dicembre dell’anno scorso.

Con una quota di mercato del 24,1% nella regione, Stellantis ha ottenuto il miglior risultato dal dicembre dello scorso anno

Con 86.700 immatricolazioni, la crescita delle vendite nel mercato sudamericano rappresenta un incremento di 16mila unità vendute rispetto al mese precedente. Da gennaio a luglio Stellantis ha venduto più di 490 mila veicoli, pari a una quota di mercato del 22,9 per cento da inizio anno.

Anche in Brasile l’azienda si è assicurata il primo posto immatricolando 71.200 unità, con un incremento di 14 mila immatricolazioni rispetto al mese di giugno, raggiungendo una quota di mercato del 31,2 per cento. Da inizio anno Stellantis ha venduto più di 388mila unità nel mercato brasiliano, guadagnando una quota di mercato del 29,6 per cento.

L’azienda ha mantenuto la propria leadership anche in Argentina, con 10.800 unità vendute, con un incremento di 3.000 veicoli rispetto al mese precedente. Da gennaio a luglio sono state registrate nel mercato argentino 64.400 immatricolazioni, con una quota del 30,1 per cento.

A luglio, la Fiat è stata ancora una volta leader del mercato brasiliano e uno dei maggiori punti di forza del marchio è stata la Strada. Il modello, che detiene il titolo di veicolo più venduto in Brasile, ha raggiunto una performance storica con 14.192 immatricolazioni, il volume più alto di immatricolazioni da settembre 2014.

Nel mese Fiat ha venduto 50.475 unità e ha guadagnato una quota di mercato del 22,1 per cento, con una crescita di quota di 3,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. Da inizio anno Fiat è anche leader del mercato, con una quota di mercato del 20,7 per cento e 270.930 unità immatricolate, ovvero 65.191 unità davanti al secondo posto.

Infine, la Fiat ha inserito tre modelli nella classifica generale dei 10 più venduti nel Paese: la Strada con la medaglia d’oro, l’Argo con il bronzo e 8.663 unità vendute, e la Mobi arrivata all’ottavo posto con 6.807 immatricolazioni.

Da inizio anno Strada ha riconquistato anche la posizione di veicolo più venduto in Brasile, con 70.793 unità immatricolate. Per un totale di tre vetture nella top 10 delle auto più vendute nel Paese: Argo, con 48.289 unità immatricolate, e Mobi, con 39.047 auto vendute.

Nel mese di luglio, il marchio ha registrato 2.753 pick-up venduti nel paese e una quota del 1,2 per cento del mercato totale. Quest’anno Ram ha venduto finora 17.469 pick-up, con una crescita del 226 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e una quota dell’1,3 per cento, considerando il mercato totale dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri.

Il Rampage continua a distinguersi nelle vendite del marchio, con 2.136 unità immatricolate a luglio e un posto tra i primi 5 pick-up nella competitiva categoria dei pick-up compatti e medi. Quest’anno il modello ha già superato le 13.500 immatricolazioni.

Leader assoluto tra i grandi pick-up, Ram ha venduto in questa categoria nel mese di luglio 617 unità, tra Classic, 1500, 2500 e 3500. Se consideriamo i primi sette mesi dell’anno, le vendite in questo gigantesco segmento raggiungono le 3.959 unità e una quota di 77 per cento nel segmento.

A luglio il marchio di Stellantis ha ottenuto 12.193 immatricolazioni, il numero più alto dall’agosto 2023, con un incremento di 2 mila auto rispetto al mese precedente. Inoltre, il marchio ha guadagnato il 5,3 per cento della quota di mercato. Con questi numeri Jeep ha superato le 60 mila vetture immatricolate nell’anno, per un totale di 66.023 unità ad oggi.

La Renegade ha ottenuto 5.757 unità, il numero più alto degli ultimi tre anni e che corrisponde ad un aumento di 1.200 vetture rispetto a giugno. Inoltre, a luglio il modello ha rappresentato il 9,7 per cento del mercato dei SUV compatti, la quota più alta da agosto 2023, con una crescita di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Si è distinta anche la Compass, che ha incrementato i suoi volumi di vendita, con 4.729 veicoli venduti e una quota nel suo segmento del 26,2 per cento a luglio. Il comandante ha ottenuto risultati impressionanti a luglio. Con 1.696 unità immatricolate, il volume è stato il più alto da novembre 2023. Il modello ha conquistato anche il 15,6 per cento del segmento dei SUV di grandi dimensioni.