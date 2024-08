Fiat Argo, Strada e Toro sono le vincitrici del Best Buy Award 2024

Fiat è stato uno dei marchi che si sono distinti nel Best Buy Award 2024, con otto prodotti del marchio tra i migliori nelle rispettive categorie, in un sondaggio che considera prestazioni, comfort e caratteristiche di sicurezza standard. Creata dalla rivista Quatro Rodas, la guida Best Buy è uno dei più grandi riconoscimenti del mercato automobilistico, valutando praticamente tutti i veicoli disponibili sul mercato brasiliano per scegliere i campioni in 31 categorie.

Il marchio Fiat è stato premiato in cinque diverse categorie, dimostrando la forza della sua gamma

Leader nel segmento dei pick-up, Fiat raddoppia nella categoria Light e Intermediate Pickup. Fiat Strada Freedom si è assicurato il primo posto tra i pick-up leggeri e intermedi fino a R$ 150.000. Nella categoria superiore a R$ 150mila, Toro si è messo in evidenza in doppia dose, occupando rispettivamente il primo e il secondo posto con le versioni Freedom e Ranch.

Tra le berline compatte, abbiamo avuto la Fiat Argo 1.0 che occupa la prima posizione nella categoria delle auto fino a R$ 85mila. A dimostrazione della versatilità del marchio, la Fiat Mobi Trekking 1.0 Flex si è classificata al secondo posto nella categoria fino a R$ 75 mila. Nella categoria dell’usato fino a R$80.000, l’Argo 1.0 2021 ha occupato il terzo posto.

La Fiat Fastback Turbo 200 Flex ha raggiunto il terzo posto come Best Buy tra i SUV fino a R$120.000, a dimostrazione dell’eccellente connubio tra design, prestazioni, sicurezza e tecnologia del modello. Per finire, tra i premi si è evidenziata anche la Fastback Abarth, la versione potenziata del SUV Coupé, che ha occupato il secondo posto nella categoria delle auto sportive fino a 350 CV. Dotato di un motore turbo T270, il modello è in grado di raggiungere i 100 km/h in 7,6 secondi e la sua velocità massima è di 220 km/h.