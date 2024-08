Fiat regala tranquillità con il Summer Check gratuito in Spagna

L’arrivo dell’estate e delle vacanze significa spesso i viaggi in macchina più lunghi dell’anno. Per offrire la massima tranquillità nei viaggi in cui l’unica cosa che conta è rilassarsi e godersi il meritato riposo, la Rete Concessionaria Fiat in Spagna offre ai clienti del marchio un completo “Summer Check” gratuito in cui vengono valutate le condizioni generali della vettura. auto. Oltre ad un controllo visivo completo, ogni vettura della casa torinese viene sottoposta ad un test globale di diagnosi elettronica, che passa in rassegna i principali sistemi di sicurezza del veicolo, oltre all’aria condizionata, indispensabile per affrontare la calura estiva.

In Spagna fino al 31 agosto la Rete Concessionaria Fiat lancia la campagna di Summer Check gratuiti, oltre ad interessanti sconti

Contestualmente sempre in Spagna Fiat lancia nella propria Rete Commerciale una promozione del 20 per cento sulla revisione dell’impianto frenante, compresa la sostituzione di dischi o pastiglie. Inoltre, fino al 31 agosto, potrai usufruire di un 2 al prezzo di 1 sull’acquisto e l’installazione dei pneumatici delle migliori marche: Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Pirelli e Dunlop sono compresi nell’offerta.

Per affrontare il viaggio con le massime garanzie, il trattamento igienizzante TUNAP Air Cowell, che mantiene la cabina libera da batteri, germi e funghi, è scontato del 20 per cento. Tutte queste promozioni hanno il vantaggio aggiuntivo di avere a disposizione i migliori professionisti, specialisti su tutti i modelli della gamma Fiat, con ricambi originali e accessori autentici e a prezzi chiari, competitivi e senza sorprese.

Dunque un’iniziativa davvero interessante per la principale casa automobilistica italiana in un mercato importante come quello della Spagna che di recente sta regalando non poche soddisfazioni al marchio di Stellantis che intende essere sempre più protagonista a livello globale grazie ai suoi nuovi lanci e ai futuri modelli che debutteranno nel corso dei prossimi anni.