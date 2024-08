Alfa Romeo SZ del 1991 in ottime condizioni all’asta

Creata per riportare l’Alfa Romeo allo splendore delle auto sportive dopo l’acquisizione da parte della Fiat, Alfa Romeo SZ si è guadagnata il soprannome di “Il Mostro” dalla stampa per il suo aspetto selvaggio e la maneggevolezza da auto da corsa. Sotto la carrozzeria futuristica in materiale composito della SZ si nasconde un telaio Alfa Romeo Milano (75) modificato, con un V-6 “Busso” da 3,0 litri e sospensioni adattate dalla 75 Turbo Evoluzione IMSA. Solo 1036 SZ sono state prodotte tra il 1989 e il 1991 e sono un affare rispetto a molte altre esotiche carrozzate.

Su bringatrailer.com all’asta per 68.000 dollari un’Alfa Romeo SZ del 1991 in ottime condizioni

Uno di questi esemplari di Alfa Romeo SZ è stato messo all’asta nei giorni scorsi. Questa vettura ha solo 13.000 km sul contachilometri. La vettura numero 993 di una serie limitata di 1036 è attualmente all’asta su bringatrailer.com. L’offerta attuale è di 68.000 dollari, che corrispondono a poco più di 62.000 euro.

Nel 2024, l’auto ha subito vari interventi, tra cui la sostituzione della cinghia di distribuzione e dei supporti motore. Inoltre, è dotata di un sistema di scarico Supersprint. Gli interni, di un elegante marrone chiaro, includono un volante MOMO, strumentazione Veglia Borletti e uno stereo JVC con lettore CD.

Questa Alfa Romeo SZ è di un vivace rosso e presenta il caratteristico spoiler posteriore, con cerchi da 16 pollici. Sotto il cofano, troviamo il rinomato motore V6 “Busso”, derivato dalla 75 3.0i Quadrifoglio Verde, con iniezione elettronica e catalizzatore a tre vie, che raggiunge una potenza di 207 CV.

La meccanica di questa Alfa Romeo SZ è completata da un cambio a 5 marce posteriore integrato con il differenziale, sospensioni e freni derivati dalla 75 1.8 Turbo Evoluzione da competizione. Il telaio in acciaio è rivestito da una carrozzeria moderna in fibre composite. Con un peso di 1.280 kg, la SZ, disegnata con il contributo di Zagato, può raggiungere una velocità massima di 245 km/h.