Peugeot 208: al via le vendite del modello rinnovato in Argentina

Con più di 100.000 unità vendute e più di 200.000 unità prodotte nello stabilimento di El Palomar dal suo debutto nel 2020, Peugeot ha svelato in Argentina l’aggiornamento della sua iconica berlina Peugeot 208, un veicolo che ha segnato un prima e un dopo nell’evoluzione della gamma del Marchio francese.

Quasi tre anni dopo, l’emblematica 208 si rinnova con tre versioni: Active, Allure e l’esclusiva GT. Il lancio della Nuova Peugeot 208 rappresenta il debutto dell’attuale identità del Marchio in Argentina, un design caratterizzato da caratteristiche uniche replicate anche in tutto il mondo. Sin dal suo lancio, il modello è diventato in breve tempo un successo assoluto, diventando il veicolo più bello e più venduto del segmento B-Hatch dal 2021 ad oggi. Oggi è il secondo veicolo più venduto nel Paese dal 2022.

Da quando la prima Peugeot 205 ha conquistato il mondo per il suo design globale fino ad oggi, con la nuova Peugeot 208 prodotta in Argentina, la casa francese ha attraversato gli ultimi quattro decenni scommettendo sull’innovazione con la saga 200. La compatta 205 presentata nel 1983 ha segnato un anno prima e dopo nella sua categoria e con essa è nata una famiglia di modelli che ha totalizzato più di 20 milioni di unità vendute nei 5 continenti.

La Nuova Peugeot 208 è la massima espressione della visione dell’azienda per il suo design, le caratteristiche, le tecnologie e perché riconferma i valori del marchio, come eccellenza, design ed emozione, in un segmento in cui è sempre stata protagonista.

Nel 2020, la Peugeot 208 è stata la prima a utilizzare la piattaforma multienergia CMP (Common Modular Platform) che Stellantis possiede nell’Unità Produttiva di El Palomar, e che si distingue per la sua modularità, qualità che consente lo sviluppo di modelli con diverse sagome per diversi segmenti, oltre a fornire maggiore libertà stilistica ai team di progettazione durante la creazione di nuovi veicoli. Questa nuova piattaforma si distingue per essere altamente duttile ed efficiente e consente ai nuovi modelli di ricevere innovazioni avanzate in termini di comfort, sicurezza e assistenza alla guida.

La Nuova Peugeot 208 arriverà in Argentina con due motorizzazioni: il 1.6 VTi, 16V della famiglia EC5 da 115 CV e 150 Nm, e il pluripremiato motore turbo da 120 CV e 200 Nm di coppia. I due motori a benzina uniscono bassi costi di manutenzione, robustezza e funzionamento regolare.

Il motore Stellantis T200 si unisce al marchio e fa il suo debutto sulla Nuova Peugeot 208. Un motore all’avanguardia che offre prestazioni eccezionali senza compromettere l’efficienza. PEUGEOT incorpora il motore turbo-nafta T200 che genera 120 CV di potenza massima a 5.750 giri/min. Le prestazioni superiori si estendono anche alla coppia massima, che raggiunge i 200 Nm a 1.750 giri/min.

Questi risultati sono possibili grazie ad elementi come l’utilizzo di un turbocompressore con valvola elettronica di scarico, l’iniezione diretta del carburante e l’esclusivo sistema MultiAir III, che consente un controllo più flessibile ed efficiente delle valvole di aspirazione.

Un altro punto forte del motore di Peugeot 208 è l’accelerazione. Maggiore potenza e coppia unite ad una struttura robusta ma leggera, portano la B-Hatch da 0 a 100 km/h in 9,4 secondi, che rappresenta il tempo più breve rispetto ai principali concorrenti.

Le prestazioni efficienti del nuovo motore apportano altri attributi alle sue prestazioni. Abbinato al cambio automatico CVT a sette rapporti, il motore Turbo 200 offre alla nuova Peugeot 208 inoltre consumi eccezionali sia su strada che in città.

La trasmissione automatica CVT di Peugeot 208 ha tre modalità di funzionamento. In modalità Automatica, il sistema si adatta allo stile di guida del conducente e combina le prestazioni senza compromettere l’efficienza e il comfort. La modalità manuale è rivolta a chi ama avere sempre il controllo e consente cambi sequenziali utilizzando la leva del cambio o i paddle al volante.

Infine, la modalità Sport aggiunge sportività alla guida. Agisce sullo sterzo, sul controllo di stabilità, sulla mappatura dell’acceleratore e modifica la risposta e il tempo di cambiata, sfruttando ulteriormente la potenza massima del Turbo 200.

Questo tipo di cambio automatico è stato progettato con olio lubrificante a vita, ovvero non necessita di sostituzione durante l’intera vita utile del veicolo. Ciò aumenta la durata e riduce i costi di manutenzione. la nuova Peugeot 208 incorpora il rinomato e affidabile motore 1.6 VTi 16V EC5 che arriva fino a 115 CV e offre un funzionamento silenzioso e fluido. La sua taratura, abbinata alla distribuzione di fase variabile delle valvole di aspirazione, consente una buona erogazione di coppia fin dai giri più bassi.