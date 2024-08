Fiat Fiorino vince il Resale Champion Award 2024

Riconosciuto per l’ottimo rapporto costi-benefici e per la leadership di mercato fin dal suo lancio, Fiat Fiorino si distingue anche in termini di rivendita. Lo dimostra il premio Resale Champion 2024, organizzato da Frota&Cia. Con un apprezzamento del 9,05 per cento, il modello è risultato vincitore nella categoria furgone da carico.

Il premio mira a riconoscere i modelli che hanno registrato il maggiore apprezzamento del prezzo in tre anni, sulla base dei dati della tabella Fipe, calcolati da FrotaDataBank, il braccio statistico di Frota&Cia. Tenuto per il quinto anno consecutivo, il premio evidenzia i veicoli commerciali più apprezzati nel mercato brasiliano in 14 categorie.

Il risultato è più che meritato, poiché il Fiat Fiorino vanta una tradizione di oltre 40 anni sul mercato, consolidandosi come riferimento tra i veicoli commerciali leggeri. Questo riconoscimento segna anche il terzo anno consecutivo che Fiorino riceve il premio, a dimostrazione della consistenza del modello sul mercato.

Pronto per il lavoro, Fiat Fiorino offre versatilità per applicazioni in piccole imprese, esercizi commerciali e flotte di grandi aziende. Vale la pena ricordare che il modello di Fiat è leader del segmento: a luglio si è assicurata la leadership nei B-Van con una quota di mercato dell’80,5 per cento.