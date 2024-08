Jeep aumenta la quota di mercato e le vendite a luglio in Brasile

Nel mese in cui ha celebrato il suo 83° anniversario, Jeep in Brasile ha presentato la Renegade 2025, lanciato il programma di esperienze “Jeep Nature” e ha inoltre aumentato quote di mercato e volumi di vendita, ottenendo la migliore performance dell’anno. Inoltre, il marchio ha visto aumentare anche il numero di immatricolazioni dei suoi modelli nazionali.

Jeep ha ottenuto 12.193 immatricolazioni, il numero più alto da agosto 2023, con un incremento di 2 mila auto rispetto a giugno

Nel mese di luglio Jeep ha ottenuto 12.193 immatricolazioni, il livello più alto dall’agosto 2023, con un aumento di 2 mila vetture rispetto al mese precedente. Inoltre, il marchio ha guadagnato il 5,3 per cento della quota di mercato, con una crescita di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno. Con questi numeri Jeep ha superato le 60.000 vetture immatricolate nell’anno, per un totale di 66.023 unità ad oggi.

“Siamo estremamente orgogliosi di celebrare il nostro 83° anniversario con così tanti traguardi importanti. Il lancio della gamma Renegade 2025 e della piattaforma Jeep Nature riflette il nostro costante impegno verso l’innovazione e l’avventura. Inoltre, quest’anno abbiamo introdotto diverse nuove aggiunte alla nostra gamma e Stiamo già raccogliendo i frutti, con l’incremento delle vendite dei nostri modelli principali”, sottolinea Hugo Domingues, Vice Presidente del marchio Jeep per il Sud America.

Luglio, inoltre, può essere considerato il mese del Renegade, in quanto il modello ha superato il traguardo del mezzo milione di unità vendute, è stato il SUV più venduto del 2015 (quando iniziò a essere venduto in Brasile) fino ad oggi, e presenta ancora nuove funzionalità nella sua gamma 2025, con l’arrivo di quattro nuove versioni. Sempre nel mese, il modello ha ottenuto 5.757 unità, il numero più alto degli ultimi tre anni e che corrisponde ad un aumento di 1.200 vetture rispetto a giugno. Inoltre, a luglio il modello ha rappresentato il 9,7 per cento del mercato dei SUV compatti, la quota più alta da agosto 2023, con una crescita di 0,6 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Si è distinta anche la Jeep Compass, che ha incrementato i suoi volumi di vendita, con 4.729 veicoli venduti e una quota nel suo segmento del 26,2 per cento a luglio. Vale la pena ricordare che da inizio anno il modello è il SUV medio più venduto in Brasile con 27.521 auto immatricolate e una quota del 28,7 per cento nel segmento.

Anche Jeep Commander ha ottenuto risultati impressionanti a luglio. Con 1.696 unità immatricolate, il volume è stato il più alto da novembre 2023. Il modello ha conquistato anche il 15,6 per cento del segmento dei SUV di grandi dimensioni.