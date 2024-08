DS Automobiles con la sua tecnologia semplifica la vita quotidiana dei suoi clienti

Se negli anni ’50 le priorità di DS erano mettere gli ultimi progressi tecnologici al servizio delle prestazioni, del comfort a bordo e del comportamento su strada, oggi DS Automobiles introduce nuove variabili nell’equazione, come l’elettrificazione o la connettività, due caratteristiche essenziali del marchio da allora la sua nascita nel 2014.

I servizi connessi di DS Automobiles sono concentrati nel concetto DS Connect One, sotto il quale sono raggruppati servizi innovativi

Il pack DS Connect Plus, gratuito per i primi 3 anni del veicolo, include funzioni che ti permettono di goderti la guida avendo sempre il massimo livello di sicurezza e informazioni utili in tempo reale. Oltre a includere chiamata di emergenza, assistenza localizzata e notifica automatica in caso di incidente, (DS Connect One) offre funzioni come la navigazione collegata ai dati sul traffico, radar e parcheggio in tempo reale.

DS Connect Plus offre anche, tra le sue funzionalità, l’intelligenza artificiale generativa ChatGPT . Come in una conversazione o interazione tra esseri umani, le possibilità e le variazioni sono quasi infinite. Grazie a questa tecnologia, il cliente può ottenere un aiuto immediato per ogni tipo di dubbio, esigenza o compito. Dal conoscere i monumenti più importanti della città che visiterai, al vedere quale area di servizio ha le migliori recensioni, alla lista della spesa o al pensiero di un messaggio di congratulazioni o di un regalo. Basta dire “OK IRIS” o premere un pulsante sul volante e chiedere.

Disponibile sul tuo smartphone, l’ app MyDS offre un servizio su misura prima, durante e dopo essere al volante di un veicolo del marchio. Dal ricordare dove è stata parcheggiata l’auto alla pianificazione degli interventi di manutenzione, questa applicazione, disponibile per iPhone e smartphone Android, diventa un assistente personale che gestisce tutto ciò che riguarda l’auto. Nella gamma E-Tense ti permette di avviare il sistema di climatizzazione per goderti la temperatura perfetta quando ti metti al volante o di programmare le ore di ricarica elettrica da qualsiasi luogo.

MyDS di DS Automobiles diventa un assistente personale compatibile sia con gli smartphone iPhone che con quelli che utilizzano Android come sistema operativo. Questa app è la porta d’accesso a DS Only You, una gamma di servizi premium e personalizzati come DS Valet (consegna e ritiro a domicilio di veicoli DS), DS Rent (noleggio a breve termine di auto di marca), DS at your Service (attenzione personalizzata) o DS Privilège Club (eventi ed esperienze esclusive per i clienti del Marchio), tra gli altri.

Prima di mettersi al volante della sua DS Automobiles, il conducente potrebbe aver dimenticato dove ha parcheggiato il suo veicolo. L’app MyDS la localizza, risparmiando passeggiate, tempo e stress, poiché registra la posizione dell’auto e ti aiuta a raggiungerla passo dopo passo. Al volante, questa applicazione agisce come un computer di bordo ad alte prestazioni, offrendo un monitoraggio personalizzato di tutti i viaggi, distinguendo se sono professionali o di piacere, oltre a segnalare il consumo di carburante.

Anche quando si esce dal DS, questa app viene in aiuto del cliente. Come un attento assistente personale, ti guida dal luogo in cui hai parcheggiato alla tua destinazione attraverso il percorso più veloce e sicuro. Qualcosa che si apprezza quando si parcheggia lontano o se non si conosce troppo bene la zona.

Inoltre, MyDS permette di gestire più DS della marca nello stesso spazio, scaricare altre applicazioni della marca DS, localizzare il punto vendita DS Automobiles più vicino e informarsi sulle ultime novità della marca. Per una maggiore sicurezza e comodità, consente un accesso semplificato ai numeri telefonici utili, come DS Assistance, il servizio clienti o il tuo rivenditore preferito. Questo strumento è un gateway per consultare contratti e documentazione relativi al veicolo e ricevere consigli sulla sua manutenzione, oltre ad essere un modo pratico per fissare un appuntamento online con il servizio post vendita.