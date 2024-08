Jeep è partner tecnico di “Fiore mio”

Jeep collabora come partner tecnico al film “Fiore mio”, il primo lungometraggio scritto, diretto e interpretato dal noto autore Paolo Cognetti. Il film debutterà a livello mondiale domani, 6 agosto, alla 77esima edizione del Locarno Film Festival in Piazza Grande e sarà proiettato nei cinema italiani dal 25 al 27 novembre.

La partecipazione di Jeep in “Fiore mio” rappresenta una condivisione di valori

La partecipazione di Jeep in “Fiore mio” non è solo un supporto tecnico, ma rappresenta una condivisione di valori. La casa americana incarna lo spirito di passione, avventura, autenticità e libertà, caratteristiche che si riflettono nel percorso di Paolo Cognetti e nella sua narrazione cinematografica. La presenza di Jeep nel film sottolinea l’importanza di un rapporto armonioso e sostenibile con la natura, un tema centrale sia nel film che nella filosofia del brand. Jeep ha infatti intrapreso con successo un percorso verso la riduzione delle emissioni, arricchendo negli ultimi anni la propria gamma di SUV con diverse forme di elettrificazione.

La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid ha debuttato sui SUV Renegade e Compass, entrambi Made in Italy, prima di estendersi ai modelli Wrangler e Grand Cherokee. La sigla 4xe si è affermata come simbolo di avventura a emissioni zero, combinando le rinomate capacità off-road del marchio con l’elettrificazione. Questo ha contribuito a consolidare il successo del Jeep Renegade 4xe, il modello più venduto tra i B-SUV ibridi ricaricabili nei primi sette mesi del 2024 in Italia.

La tecnologia avanzata dei SUV Jeep è stata davvero molto importante in occasione delle riprese di questo cortometraggio. Essa infatti ha permesso alla troupe di muoversi agevolmente in ambienti impervi e difficili. Ciò ha consentito di catturare immagini straordinarie e autentiche, che evidenziano in maniera precisa la bellezza e la fragilità delle montagne italiane. Jeep porta avanti anche in questa maniera il suo impegno verso la sostenibilità e l’innovazione, collaborando con un progetto cinematografico che celebra la natura e affronta il tema del cambiamento climatico. Questa collaborazione con “Fiore mio” mette in evidenza l’impegno del marchio Stellantis per l’ambiente per mezzo di collaborazioni importanti e progetti culturali di grande rilevanza.