Ram a luglio ha già registrato il suo anno record di vendite in Brasile 

Ram continua a essere uno dei punti salienti del mercato brasiliano nel 2024. Nell’anno fino a luglio, il marchio di pecore di montagna ha superato le vendite totali del 2023, un anno che era già stato il migliore della sua storia nel paese. Inoltre, Ram si è affermato come leader assoluto nel mercato dei pick-up full-size e il Rampage continua il suo percorso di successo, vincendo l’ennesimo premio della stampa specializzata, il Clean Mobility Award.

Nel mese di luglio, il marchio ha registrato 2.753 pick-up venduti nel paese e una quota del 1,2 per cento del mercato totale. Quest’anno Ram ha venduto finora 17.469 pick-up, con una crescita del 226 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e una quota dell’1,3 per cento, considerando il mercato totale dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri.

Rampage continua a distinguersi nelle vendite del marchio, con 2.136 unità immatricolate a luglio e un posto tra i primi 5 pick-up nella competitiva categoria dei pick-up compatti e medi. Quest’anno il successo del Ram, prodotto in Brasile, ha già superato le 13.500 immatricolazioni.

Leader assoluto tra i grandi pick-up, Ram ha venduto in luglio 617 unità in questa categoria, tra cui Classic, 1500, 2500 e 3500. Un vero successo. Se consideriamo i primi sette mesi dell’anno, le vendite in questo gigantesco segmento raggiungono le 3.959 unità e una quota del 77 per cento nel segmento, il che dimostra come i clienti brasiliani ammirano i pick-up Ram.

“Se l’anno scorso è stato già storico per Ram, che dire del 2024. A luglio abbiamo superato l’intero volume di vendite dell’anno scorso e ci dirigiamo verso un altro anno senza precedenti per il marchio in Brasile!”, ha commentato Juliano Machado, vicepresidente di Ram per il Sud America. “Abbiamo un’offerta molto in linea con le aspettative dei clienti in Brasile e continuiamo ad andare avanti per sorprendere ulteriormente il mercato entro la fine dell’anno”, ha concluso il dirigente.