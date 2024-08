Nuova Fiat Fastback: sarà il modello che conquisterà più nuovi clienti?

Nuova Fiat Fastback sarà una delle future novità della principale casa automobilistica italiana. Il suo arrivo è previsto nel corso del 2026 dopo che nel 2025 farà il suo debutto la nuova Fiat Multipla. Con questa auto la futura Fastback dovrebbe avere molte cose in comune: piattaforma, gamma di motori e componenti. Anche numerosi elementi di design saranno condivisi dalle due auto che però saranno diverse in quanto la Multipla avrà uno stile più squadrato e punterà sulla capienza con versioni a 5 e 7 posti.

Ecco come sarà e cosa sappiamo della nuova Fiat Fastback

La nuova Fiat Fastback invece punterà più sul design e sarà dunque una sorta di alternativa più cool della nuova Fiat Multipla. Infatti questo modello avrà uno stile da SUV coupé come si evince da questo render che vi mostriamo che è stato realizzato dal creatore digitale Kleber Silva. Secondo alcuni questa auto che avrà una lunghezza di poco inferiore ai 4,4 metri sarà quella che avrà le caratteristiche giuste per attirare verso Fiat un tipo di cliente che da molto tempo manca alla principale casa automobilistica italiana che come sappiamo punta soprattutto sulla sostanza piuttosto che sulla forma.

La nuova Fiat Fastback comunque avrà entrambe le qualità. Essa infatti punterà su design ma anche su funzionalità. Anche in questo caso come per le altre auto della nuova famiglia Panda si punterà forte sul rapporto qualità prezzo. Anche questa auto sarà prodotta all’estero ma non è ancora chiaro dove esattamente verrà fabbricata. Di certo ci saranno versioni elettriche e anche ibride. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso modello nel corso dei prossimi mesi.