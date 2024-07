Jeep Renegade e Compass sono l’anima italiana del brand

Anche Jeep ha un’anima italiana. La casa automobilistica americana di Stellantis produce ormai da 10 anni la Jeep Renegade in Italia. Anche la Jeep Compass viene prodotta a melfi ormai da diverso tempo. Queste due vetture dunque rappresentano l’identità italiana di un brand che negli Stati Uniti da tempo è considerato il più patriottico di tutti.

Proprio dieci anni fa, a Melfi ha avuto inizio la produzione del primo Small SUV di Jeep e del primo modello prodotto al di fuori degli Stati Uniti: Jeep Renegade. Questo SUV ha segnato un punto di svolta per il marchio Jeep, stabilendo record di vendite: da quando è stato lanciato, sono state vendute circa due milioni di unità in tutto il mondo. Nel 2020, alla produzione del B-SUV si è affiancata quella della Compass, che ha raggiunto numerosi traguardi, tra cui il titolo di C-SUV più venduto in Italia nel 2023.

Il loro successo continua anche oggi con Jeep Renegade e Jeep Compass MY24. Con esse l’azienda ha introdotto l’avanzata tecnologia ibrida e-Hybrid insieme a una serie di novità significative. Il Renegade è ora dotato di un sistema di infotainment aggiornato con display da 10,1 pollici e cluster TFT da 10,25 pollici, mentre il Compass introduce la guida autonoma di livello 2. Entrambi i SUV sono equipaggiati con motori turbo GSE T4 da 1,5 litri, che dispone di una calibrazione ottimizzata per motore e batteria, fornendo prestazioni di alto livello e soprattutto sostenibili. Tra le funzionalità che hanno ottenuto un miglioramento segnaliamo anche la frenata rigenerativa, che fornise un grosso contributo per ottenere un’efficienza superiore. Questi aggiornamenti sottolineano l’impegno di Jeep verso la mobilità elettrica e la sostenibilità.