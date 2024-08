Citroën: anche a luglio continua a crescere in Italia

Secondo l’analisi di Dataforce, Citroën sta consolidando la sua posizione nel mercato automobilistico italiano, registrando una crescita significativa nei primi sette mesi del 2024. La casa automobilistica francese di Stellantis ha raggiunto una quota di mercato del 4,4 per cento, con un aumento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In termini di volumi, il brand transalpino ha visto una crescita del 28 per cento rispetto all’anno precedente, un risultato notevole rafforzato dai dati di luglio 2024. In questo mese, i contratti di autovetture a privato sono aumentati dell’88 per cento rispetto a luglio 2023, evidenziando un impressionante progresso nella vendita di auto ai clienti privati.

Ottimo andamento anche a luglio per il marchio Citroën

Un fattore chiave nel successo di Citroën in Italia è stato il continuo successo della Citroën C3. Nei primi sette mesi del 2024, la C3 si è affermata come la terza vettura più venduta nel Paese e la seconda più venduta nel segmento B. Questo modello iconico continua a essere molto apprezzato, dimostrando ancora una volta la sua popolarità tra i consumatori italiani. La Nuova C3 si è rivelata un successore di grande successo, registrando un ottimo debutto presso le concessionarie italiane e superando la generazione precedente in termini di ordini. Un dato significativo è che il 38 per cento dei clienti ha scelto la variante elettrica, dimostrando un interesse crescente per la mobilità sostenibile e le innovazioni tecnologiche proposte da Citroën.

La Citroën C4 ha evidenziato una crescita positiva, con un incremento del 3,7% nella quota di mercato del segmento rispetto a luglio 2023. Il modello continua ad attrarre un numero crescente di clienti grazie al suo design unico e alle sue avanzate funzionalità tecnologiche.

Inoltre, la Citroën AMI si conferma leader tra le minicar elettriche nel 2024, raggiungendo una quota di mercato del 43% nel suo segmento. Questo veicolo rappresenta una scelta eccellente per la mobilità urbana, offrendo praticità ed ecosostenibilità e consolidando la sua posizione di riferimento tra i consumatori italiani.