Fiat Grande Panda e Multipla: risolleveranno le sorti dell’impero guidato da Tavares?

Fiat Grande Panda e Multipla sono le due auto che caratterizzeranno la gamma di Fiat nel 2024 e nel 2025 rappresentando le due grandi novità di questo biennio per la casa torinese. Fiat Grande Panda è stata presentata lo scorso 11 luglio e a breve inizierà la sua produzione presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia. La vettura da il via ad una nuova era per il marchio italiano di Stellantis dando origine ad una nuova gamma di auto.

Stellantis vive un periodo così così ma presto le cose potrebbero cambiare con Fiat Grande Panda e Multipla

Fiat Grande Panda che nasce su piattaforma Smart Car arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica. La prima partirà da meno di 19 mila euro mentre la seconda da meno di 25 mila euro. Anche quest’ultima con gli incentivi e gli ecobonus potrebbe essere acquistata per un prezzo davvero interessante. Nel 2025 invece sarà la volta della nuova Fiat Multipla. Questa auto nascerà pure su piattaforma smart car e sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove già vengono prodotte Fiat Topolino e Citroen Ami. La vettura arriverà sul mercato in versione ibrida e in versione elettrica. Inoltre ci saranno versioni a 5 posti e versioni a 7 posti. L’auto avrà elementi di design visti nella Grande Panda.

Sono in molti a pensare che Fiat Grande Panda e Fiat Multipla potrebbero far partire la riscossa di Stellantis che non vive un periodo eccezionale come dimostrato dai risultati del primo semestre del 2024 che ha visto un netto calo degli utili e dei ricavi. Le due auto proietteranno la casa italiana in una nuova era. Ricordiamo che Fiat è il brand che vende di più in assoluto tra quelli di Stellantis a livello globale e dunque il suo successo è fondamentale.