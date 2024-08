Alfa Romeo 33 Stradale: ecco il sound del V6 biturbo

Fino a oggi la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, il nuovo progetto del Biscione che si rifà all’iconica 33 Stradale di Franco Scaglione, si era vista solo in un prototipo di stile statico utile per apprezzare il suo design unico e accattivante che si rifà proprio agli stilemi della 33 Stradale di fine Anni Sessanta.

Se quindi fino ad ora la nuova Alfa Romeo 33 Stradale si muoveva ad opera di un motorino elettrico utile a garantirne spostamenti minimi, oggi il Costruttore del Biscione ha rilasciato per la prima volta un video che riporta il sound del suo propulsore più accreditato. Parliamo del V6 endotermico biturbo, derivato dall’unità installata sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, capace di una potenza superiore ai 620 cavalli.

Il sound dell’Alfa Romeo 33 Stradale viene svelato a quasi un anno di distanza dalla presentazione ufficiale del modello

L’Alfa Romeo 33 Stradale venne presentata il 30 agosto dello scorso anno con un evento celebrativo al Museo Storico Alfa Romeo di Arese; di conseguenza il sound relativo al propulsore endotermico che equipaggerà, nella stragrande maggioranza delle unità disponibili (vista la disponibilità anche di un powertrain elettrico), la nuova 33 Stradale arriva a circa un anno di distanza da quell’evento di fine agosto.

Un lasso di tempo in cui gli ingegneri del Biscione hanno lavorato ad un piano di sviluppo dinamico serrato che ora fornisce un piccolo dettaglio, particolarmente apprezzato dagli appassionati vista la proverbiale riconoscibilità del suono di una vera Alfa Romeo. Ricordiamo che saranno soltanto 33 gli esemplari disponibili, tutti già venduti ad appassionati selezionati e innamorati della storia del marchio; ogni esemplare della nuova 33 Stradale ha infatti il compito di garantire performance al top nell’utilizzo in pista, pur mantenendo ampie dosi di comfort per un utilizzo più “tranquillo” durante la quotidianità.

Il video che espleta il sound della nuova Alfa Romeo 33 Stradale sfrutta un parallelismo con le melodie eleganti, armoniche e sofisticate proposte dalla musica classica. Nel frattempo però il modello di stile continua a circolare a livello internazionale; la nuova 33 Stradale si è vista infatti al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, dove ha vinto il titolo “Design Concept Award”, e al recente Goodwood Festival of Speed dove ha debuttato, per la prima volta, al di fuori dei nostri confini.