Vendite Opel: ottima crescita a luglio in Italia

Il mese di luglio premia Opel in tema di vendite registrate in Italia. La crescita risulta infatti particolarmente importante grazie a un incremento del 32% nel computo delle immatricolazioni di vetture e dei veicoli commerciali rispetto a quanto espresso durante il mese di luglio dell’anno precedente. La quota appare quindi ora pari al 3,3% con una crescita fissata allo 0,7% rispetto all’anno precedente.

Il dato migliora in accordo col riscontro delle vendite delle vetture grazie a una crescita delle immatricolazioni pari al 43%, con una quota che cresce dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Decisamente ottimo il comportamento della Opel Corsa con risultati assolutamente da record.

La Opel Corsa introduce valori di vendita particolarmente considerevoli

I risultati prodotti dalla Opel Corsa sono decisamente da record, grazie a un apporto di immatricolazioni che segna un +140% rispetto ai riscontri del luglio dello scorso anno con una quota di mercato raddoppiata e pari all’11,6% e raccolta contrattuale ai privati triplicata. Di conseguenza la Opel Corsa risulta il terzo modello più venduto in Italia del suo Segmento di riferimento ovvero la quinta in assoluto più venduta in Italia; è anche la vettura tedesca più venduta nel nostro Paese.

La nuova Opel Corsa, nella sua più recente caratterizzazione, introduce nuove tecnologie e nella variante Electric dispone di una batteria migliorata, quindi di una maggiore potenza e di un’autonomia di 402 chilometri nel Ciclo WLTP. Allo stesso tempo la Opel Corsa rappresenta il primo modello del costruttore disponibile anche nella variante ibrida con sistema a 48 Volt, condizione che permette di avere a disposizione un’ampia gamma di propulsori a disposizione della clientela. Oggi Opel ha a disposizione una gamma in cui ogni modello dispone di almeno una variante elettrica, come nel caso della nuova Opel Frontera o della seconda generazione di Opel Grandland.