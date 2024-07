Opel: mostra speciale al Museo Nazionale dell’Automobile

Si alza il sipario sulla mostra speciale “Opel – Forever Forward since 1899” nel National Automuseum – The Loh Collection. Dal 1° agosto i visitatori potranno ammirare per circa tre mesi e mezzo 16 classici della casa tedesca provenienti da 125 anni di produzione automobilistica . Opel Classic consegna 14 pezzi provenienti da Rüsselsheim per l’esposizione permanente del museo, mentre un altro proviene dall’Automobile Club tedesco (AvD) e dalla stessa Collezione Loh.

Viaggio nel tempo: dalla prima Opel autoprodotta agli innovativi studi sull’elettricità

Quest’anno Opel festeggia 125 anni di produzione automobilistica. Nel 1899 iniziò a Rüsselsheim la costruzione del primo veicolo a motore. L’autovettura brevettata Opel System Lutzmann – uno dei tre esemplari sopravvissuti – è un pezzo forte della mostra speciale. Altri tesori di Opel Classic includono il “Laubfrosch” da 4/12 CV del 1924, con cui Opel avviò la produzione in catena di montaggio nella costruzione automobilistica tedesca, la lussuosa Opel Admiral del 1939 e il Commodore GS/E, con cui Opel partecipò alla 200 -km/h barriera del suono graffiata. La storia sportiva del marchio è documentata, tra le altre cose, dall’auto da corsa da 12 CV del 1903, dal Safari Rally Ascona del 1983 e dalla leggendaria “Cliff” Calibra, che vinse il Campionato Internazionale Turismo (ITC) nel 1996. Le cose diventano spaziali con la Corsa Moon del 1997; Il passato più recente è rappresentato dalle GT Concept del 2016 e Corsa-e Rally Concept del 2019.

Con circa 150 veicoli di prima classe, il Museo nazionale dell’automobile – The Loh Collection, inaugurato nel luglio 2023 a Dietzhölztal-Ewersbach, in Assia, offre una delle collezioni di automobili più emozionanti del mondo. Su 7.500 metri quadrati è presentata la storia dell’automobile fin dai suoi albori. Lo sviluppo cronologico dell’auto è visibile su una ripida curva nella sala principale. Dietro, come in una grande vetrina, si possono vedere auto sportive e da corsa in un sistema di parcheggio automatico.

Il promotore della collezione è l’imprenditore e appassionato di auto d’epoca Prof. Dr.-Ing. Eh Friedhelm Loh. La mostra Opel è già la terza mostra speciale a Dietzhölztal. Friedhelm Loh attende con impazienza l’arrivo delle classiche da Rüsselsheim: “Siamo lieti di poter presentare una selezione di automobili storiche Opel al Museo Nazionale dell’Automobile, tra cui alcune classiche indimenticabili. Anche 125 anni dopo l’inizio della produzione automobilistica, il marchio esercita ancora un grande fascino e molti fan. Insieme a Opel, vorremmo offrire a questi fan un momento speciale nell’ambito della nostra mostra permanente e non vediamo l’ora di accogliere numerosi visitatori”.

Il museo con la mostra speciale Opel è aperto dal mercoledì al venerdì dalle 11:00 alle 18:00 e nei fine settimana dalle 10:30 alle 18:00. La mostra sarà visitabile fino al 17 novembre, dopodiché l’esposizione principale del museo farà una pausa invernale, le singole mostre temporanee, il ristorante e il negozio rimarranno aperti.