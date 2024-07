Jeep Grand Wagoneer 2024 nominato NEMPA Best Premium Full-size SUV per il secondo anno

La Jeep Grand Wagoneer 2024 è stata nuovamente nominata NEMPA Best Premium Full-Size SUV alla competizione annuale per veicoli invernali della New England Motor Press Association (NEMPA). Quest’anno è la seconda volta consecutiva che la Grand Wagoneer si aggiudica questo onore.

La NEMPA nomina la Jeep Grand Wagoneer 2024 come miglior SUV full-size premium per il secondo anno di fila

Nei mesi da novembre a marzo, i giornalisti della NEMPA sottopongono i veicoli di numerosi produttori alla prova finale nel rigido clima invernale del New England. I vincitori emergono in un evento di test e punteggio di un giorno presso la sede centrale della NEMPA a Middleborough, Massachusetts, e i vincitori sono stati svelati oggi.

“Per il secondo anno consecutivo, la Jeep Grand Wagoneer ha superato i suoi pari durante i test invernali con interni spaziosi e di alta qualità, un uso intelligente dei display e sospensioni pneumatiche fluide”, ha affermato Clifford Atiyeh, presidente della NEMPA. “Sebbene ci manchi l’HEMI V-8, il nuovo turbo Hurricane inline-six è ancora più potente e deciso in questa Jeep di punta”.

“La Jeep Grand Wagoneer incarna sia capacità che lusso”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep Nord America. “I suoi avanzati sistemi a quattro ruote motrici, la tecnologia all’avanguardia e l’abitacolo premium si uniscono per creare un’esperienza di guida unica. Siamo particolarmente grati per il riconoscimento da parte dei membri della New England Motor Press Association, poiché rafforza la capacità della Grand Wagoneer di eccellere anche nelle condizioni invernali più difficili”.

Disponibile sia nei modelli standard che L esteso, la Jeep Grand Wagoneer 2024 continua a ridefinire il SUV di lusso americano. Realizzata con materiali di prima qualità e tecnologia all’avanguardia, offre comfort, spazio e capacità senza pari. La Grand Wagoneer vanta il più ampio spazio per passeggeri e bagagli della sua categoria, con un’area di visualizzazione totale disponibile da 75 pollici con Amazon Fire TV integrata e un sistema audio McIntosh a 23 altoparlanti, il primo del segmento.

Dettagli raffinati come l’Head-Up Display e il pluripremiato sistema di infotainment Uconnect 5 esaltano ogni viaggio, insieme a oltre 140 funzionalità di sicurezza e protezione avanzate standard e disponibili. Alimentata dal motore Hurricane Twin Turbo 510 standard che eroga 510 cavalli la vettura di Jeep offre il miglior traino della categoria e la leggendaria capacità fuoristrada Jeep con un avanzato sistema 4×4, il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain e fino a 10 pollici di altezza da terra.