Stellantis smentisce di voler cedere Maserati

Nei giorni scorsi aveva fatto molto rumore la notizia che Stellantis avrebbe potuto cedere Maserati. Si era parlato della possibilità di un ritorno in Ferrari ma qualcuno aveva addirittura azzardato una cessione ad altri gruppi forse cinesi, Nelle scorse ore però il gruppo automobilistico ha voluto fare chiarezza su quelle che erano state le supposizioni della stampa smentendo una cessione del suo brand di lusso.

Niente cessione di Maserati da parte di Stellantis: arriva la smentita

“Stellantis non ha intenzione di vendere il marchio del Tridente né di aggregare Maserati ad altri gruppi italiani del lusso. Stellantis ribadisce il suo impegno per il futuro di Maserati come unico marchio di lusso tra i 14 brand del Gruppo. La casa automobilistica del Tridente sta attualmente attraversando una fase di transizione verso l’elettrificazione con il programma Folgore BEV, che includerà versioni ibride per la Granturismo e la Grecale. Inoltre, sono in preparazione i successori della Quattroporte e del Levante,” ha dichiarato Stellantis.

L’ipotesi che Stellantis volesse vendere Maserati è emersa dopo le dichiarazioni della direttrice finanziaria del Gruppo, Natalie Knight, durante la presentazione dei risultati del primo semestre 2024. Knight ha affermato che “ci potrebbe essere una valutazione in futuro su quale sia la migliore casa per Maserati”.

Ed invece il futuro della casa automobilistica del tridente continuerà ad essere all’interno del gruppo Stellantis.