La mobilità sostenibile di Citroën sbarca anche a Ischia

Il Comune di Ischia si sta impegnando per salvaguardare il patrimonio naturalistico di questo luogo iconico e del suo mare, proteggendo l’ambiente così come la bellezza dei paesaggi caratteristici. In questo scenario si inserisce Citroën che con i suoi veicoli elettrici contribuisce a diffondere la cultura e il rispetto per l’ambiente, oltre che a salvaguardare il patrimonio culturale e naturalistico di Ischia approcciando il nuovo progetto “Citroën Drive Ischia Electric”; un progetto utile per corroborare l’impegno del costruttore nei confronti della transizione energetica.

Citroën ha infatti messo a disposizione dell’Isola una flotta di quattro nuove Citroën Ami e una Citroën ë-C4, ovvero due modelli elettrici particolarmente apprezzati e facilmente utilizzabili lungo le vie di Ischia. In questo modo le esigenze delle istituzioni locali possono essere portate a termine da veicoli elettrici che permettono spostamenti fluidi, silenziosi e privi di ogni emissione di CO2. L’iniziativa è al centro della volontà di Citroën che pone al centro una mobilità sempre più rispettosa dell’ambiente oltre che completamente accessibile a tutti. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino, le elettriche a marchio Citroën “verranno impiegate dai settori chiave dell’amministrazione, come la Protezione Civile e la Polizia Municipale, per sopralluoghi tecnici e attività di rappresentanza, dimostrando il nostro impegno verso l’ambiente”.

Citroën guarda anche a un piano prodotto in cui i veicoli elettrici rimangono fondamentali per la nuova gamma del marchio

I progetti di questo tipo si pongono accanto a un piano prodotto con cui Citroën guarda fortemente alla sostenibilità, come dichiarato pure da Giovanni Falcone che è Managing Director di Citroën Italia: “puntiamo ad ampliare la nostra gamma di veicoli a basse emissioni, con l’obiettivo di elettrificare il 100% dei nostri modelli”.

Al centro di questa volontà insiste anche il nuovo approccio all’elettrico ragionato con la nuova Citroën ë-C3, vera protagonista della mobilità sostenibile proposta dal costruttore francese. Il primo semestre di quest’anno ha infatti certificato oltre 2.000 ordini prodotti in Italia, numeri che in Francia hanno invece proposto dati ancora superiori e quindi di sicuro interesse. Molto interessante risulta in tal senso la formula “Elettrico Sociale Citroën” che permette di guidare la nuova ë-C3 con un canone mensile che parte da appena 49 euro; tra le principali caratteristiche del modello c’è la possibilità di ricaricare in appena 26 minuti (dal 20% all’80% di carica) con valori di autonomia che arrivano fino a 440 chilometri percorribili con una sola ricarica nel ciclo urbano e 320 chilometri nel Ciclo WLTP.