Stellantis Melfi: la fabbrica rimarrà chiusa fino al 26 agosto, ecco quale sarà il primo nuovo modello prodotto

Stellantis Melfi chiuderà per le ferie estive per un tempo più lungo del previsto. Lo stop alla fabbrica infatti è previsto fino al prossimo 26 agosto. Dunque lo stop per le ferie questa estate sarà davvero lungo se si considera la cassa integrazione prolungata fino al prossimo 2 agosto.

Stop prolungato a Stellantis Melfi ma si pensa già al futuro

Nonostante la produzione sia al momento praticamente dimezzata rispetto al passato, si pensa già ai nuovi modelli. Il primo ad arrivare nel 2025 sarà una nuova DS a cui poi seguirà nella seconda metà dell’anno la nuova Jeep Compass. Poi nel 2026 una seconda DS Automobiles e la nuova Lancia Gamma, futura ammiraglia del marchio lunga 4,7 metri. A seguire un altro modello di Jeep. Si spera naturalmente che l’arrivo di queste auto possa rilanciare la produzione dello stabilimento Stellantis Melfi che negli ultimi anni ha visto erodere in maniera progressiva i suoi numeri.

Le 5 auto che saranno prodotte nella fabbrica saranno tutte costruite su piattaforma STLA Medium. Inizialmente dovevano essere solo elettriche ma negli ultimi giorni è stato confermato che avranno anche versioni termiche molto probabilmente ibride. I sindacati continuano ad avere qualche preoccupazione. Si teme che le 5 auto da sole non riescano a garantire la piena occupazione. La presenza di versioni termiche dovrebbero però garantire un aumento della produzione importante. Vedremo dunque che novità ci saranno.

Di recente il CEO Carlos Tavares ha ribadito che Stellantis Melfi è considerato uno stabilimento strategico per il futuro del suo gruppo automobilistico.