Nuova Maserati Levante Folgore: c’è chi la immagina così

Maserati di recente ha detto stop alla produzione del SUV Levante. Questo però non è un addio. Infatti il modello potrebbe tornare con una nuova generazione forse già nel corso del 2027. Ovviamente è molto probabile in caso di ritorno che l’auto possa essere solo elettrica dato che anche la casa automobilistica del Tridente ha deciso di abbracciare l’elettrificazione. A proposito di ciò si segnala un render che immagina come potrebbe essere una nuova Maserati Levante Folgore.

Ecco come potrebbe apparire il design di una nuova Maserati Levante Folgore

Il CEO di Maserati Davide Grasso ha annunciato che il nuovo modello trarrà vantaggio dalle sinergie del gruppo Stellantis, permettendo l’utilizzo di tecnologie e componenti comuni tra i diversi marchi del gruppo. Si dice che la Nuova Maserati Levante Folgore offrirà varie opzioni di motorizzazione, tutte dotate di trazione integrale di serie. Si vocifera inoltre che il modello di punta avrà un sistema a tre motori.

Nel frattempo, la nuova Maserati Levante Folgore ha iniziato a mostrare il suo design innovativo in modo non ufficiale sul web. Il rendering che vi mostriamo in questo nostro articolo, creato da tedoradze.giorgi e pubblicato su Instagram, immagina un’elegante SUV.

Con il frontale caratterizzato dalla classica griglia Maserati, affiancata da sottili fari e le consuete finiture sui parafanghi anteriori, è facilmente riconoscibile come un modello del Tridente. Sembra un’evoluzione dell’attuale Levante e rappresenta una proposta affascinante per questa categoria. Ovviamente sono in tanti a sperare che la prossima generazione della Maserati Levante 2026 includa anche motori a combustione interna.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo futuro modello nel corso dei prossimi mesi.