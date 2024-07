Stellantis non esclude una cessione per Maserati

Oggi Stellantis ha rivelato i risultati finanziari della prima metà del 2024. Questi sono stati molto al di sotto delle aspettative come evidenziati dallo stesso numero uno del gruppo automobilistico il CEO Carlos Tavares con un calo degli utili del 48% e dei ricavi del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In questa occasione si è tornato nuovamente a parlare della possibile cessione di Maserati.

Maserati ritorna alla Ferrari? Stellantis al momento non esclude nulla

Rispondendo ad una domanda fatta da un giornalista, la direttrice finanziaria del Gruppo, Natalie Knight è sembrata possibilista dicendo che “Potrebbe esserci una futura valutazione su quale sia la migliore Casa per Maserati, ma per ora siamo impegnati a creare quanto più valore possibile per il marchio.” Qualcuno ha ipotizzato che con queste parole si facesse riferimento al possibile accorpamento del famoso brand modenese alla Ferrari. La casa automobilistica del Tridente potrebbe dunque lasciare Stellantis per tornare nuovamente nell’orbita della Ferrari.

Tra i vari marchi di Stellantis, al momento Maserati sembra uno di quelli maggiormente in crisi. Nonostante i ricavi del 2023 siano rimasti stabili a 2,33 miliardi di euro, l’utile operativo è sceso a 141 milioni di euro, segnando un calo del 29 per cento. La crisi del marchio è attribuibile sia a problemi di mercato che a una strategia industriale incompleta. Modelli come Ghibli, Levante e Quattroporte sono usciti di produzione senza essere sostituiti, e le vendite del Grecale sono risultate insufficienti. Anche se le sportive come MC20 e GranCabrio continuano a performare, non possono compensare la mancanza di nuovi modelli nella gamma.

Foto Maserati

Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito del futuro della casa automobilistica del Tridente nel corso dei prossimi mesi.