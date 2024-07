Ferrari 296 GTS vs Shelby GT500: chi vince la drag race?

Una drag race tutta endotermica mette a confronto la Ferrari 296 GTS e la Shelby GT500. Teatro della sfida, un nastro d’asfalto di Santa Pod, nel Regno Unito. Le due auto appartengono al noto youtuber Shmee150, che ha pubblicato l’evoluzione del match sul suo canale social. La battaglia si è consumata in tre appuntamenti col cronometro, sul classico quarto di miglio, pari a circa 400 metri. Il tutto, ovviamente, con partenza da fermo.

Protagoniste della drag race, come già accennato, sono una raffinata supercar italiana e una muscle car statunitense. Stiamo parlando di due modelli che interpretano bene le scuole di pensiero dei rispettivi paesi. Prima di entrare nel vivo del confronto, passiamo velocemente in rassegna alcune caratteristiche delle auto coinvolte nel duello.

Partiamo dalla Shelby GT500, versione definitiva della Mustang di sesta generazione. Su questa coupé la spinta è affidata a un motore V8 sovralimentato da 5.2 litri di cilindrata, che riesce a sviluppare una potenza massima di 760 CV. L’esemplare appartiene da 3 anni e mezzo a Shmee150, che ne ha fatto uso anche in diverse gare di accelerazione, prima di questa. Alcune disputate negli Stati Uniti, altre in Inghilterra.

Screen shot da video Shmee150

Altra protagonista della drag race odierna è una Ferrari 296 GTS, il cui fascino, già a partire dal nome e dalla veste estetica, supera nettamente quello della rivale, per quanto quest’ultima sia molto carismatica. La supercar del “cavallino rampante” è un gioiello tecnologico, di grande finezza caratteriale e di sublime vigore prestazionale.

Qui la spinta fa capo a un motore ibrido di nuova generazione. La maggior parte dell’energia e le sensazioni più belle giungono dal V6 biturbo, che mette sul piatto 663 CV. Il resto dell’energia viene fornita dall’unità elettrica, per una potenza combinata di 830 CV. Per via del peso leggermente superiore, le performance sono di un soffio inferiori a quelle della sorella coupé, ma si tratta di uno scarto quasi impercettibile. Questa è una delle auto che Shmee150 preferisce nel suo sfarzoso garage.

Giunti qui, vi starete chiedendo come è finita la drag race multipla. Facile intuire a chi sono andati i crono migliori, ma per averne conferma, vi resta una sola possibilità: guardare il video. Per ottimizzare il tempo, lo abbiamo portato direttamente alle fasi clou, ma chi volesse gustarlo in forma integrale, potrà sempre farlo, riportandolo all’inizio. Ne vale la pena. Buona visione!