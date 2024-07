Fiat Titano: sconto di 5 mila euro sul prezzo del recente modello

E’ già tempo di sconti per Fiat Titano. Il recente pickup della casa torinese che viene venduto in Sud America è protagonista di una nuova promozione in Brasile. Il sito delle offerte Fiat lancia una promozione speciale per il Titano Endurance 2025, valida fino al 5 agosto. Per produttori rurali e microimprenditori, il pick-up medio è disponibile al prezzo di R$ 188.990, con uno sconto complessivo di R$ 30.000, pari a circa 5 mila euro rispetto al prezzo di listino della versione base. Questa offerta è esclusivamente per il modello in colore Ambient White.

Fiat Titano offerto in Brasile con sconto di 5 mila euro fino al 5 agosto

L’offerta relativa all’acquisto di Fiat Titano è riservata alle persone giuridiche e alla modalità di vendita diretta, esclusivamente per Produttori e Aziende Rurali. È richiesta l’iscrizione nel Registro nazionale delle persone giuridiche e l’iscrizione statale. I proprietari di flotte e le società di autonoleggio non possono usufruire di questa promozione.

Ricordiamo che sotto il cofano, Fiat Titano Endurance 2025 è equipaggiato con un motore 2.2 turbodiesel, condiviso con il Fiat Ducato e importato dall’Italia. Questo motore sviluppa 180 CV a 3.750 giri/min e una coppia di 37,7 kgfm a 2.000 giri/min quando abbinato al cambio manuale a 6 marce della versione entry-level. Le varianti con cambio automatico a sei rapporti offrono una coppia di 40,8 kgfm. Tutte le versioni dispongono di trazione 4×4, marcia ridotta e bloccaggio meccanico del differenziale posteriore.

Fiat Titano misura 5.330 mm in lunghezza, con un passo di 3.180 mm, larghezza di 1.963 mm e altezza di 1.858 mm. Il suo cassone può contenere fino a 1.109 litri o 1.020 kg. Per le situazioni fuoristrada, il Titano offre un angolo di entrata di 29º, un angolo di uscita di 27º e un’altezza minima da terra di 235 mm. La sua capacità di traino arriva fino a 3.500 kg con un rimorchio dotato di freni. Anche la sua dotazione è particolarmente ricca. Ricordiamo che questo modello ha incontrato nei primi mesi di presenza sul mercato qualche difficoltà nelle vendite a causa di uno sciopero che ha finito per bloccarne l’importazione dall’Uruguay. Si spera che anche grazie a questa promozione la situazione possa migliorare.