Fiat Titano arriva in Messico come Ram 1200 ed è più economica che in Brasile

Fiat Titano in vendita in Brasile è recentemente arrivata sul mercato messicano con un altro nome e attraverso un altro marchio del gruppo Stellantis. Il Ram 1200 è un pick-up di medie dimensioni e verrà venduto a un prezzo notevolmente inferiore in quel paese rispetto a quanto viene venduto in Brasile il pickup di Fiat.

Fiat Titano sbarca in Messico dove si chiamerà Ram 1200

Il prezzo parte da137mila R$ al prezzo attuale, mentre in Brasile Fiat Titano costa R$ 219.990. Il veicolo è basato sul pickup cinese Changan Hunter e in altri mercati, inclusa l’Argentina, viene venduto come Peugeot Landtrek.

Ram 1200 è disponibile in due configurazioni, una con due porte e l’altra con cabina doppia. Il pick-up ha un motore turbo a quattro cilindri da 2,4 litri. Offre 207 CV di potenza e 31,2 kgfm di coppia. Il motore può essere abbinato ad un cambio manuale a sei marce o ad un cambio automatico a sei marce. Il Ram 1200 ha una capacità di traino di 3.000 kg e una capacità di carico che varia tra 1.150 e 1.210 kg a seconda delle versioni.

Ricordiamo che in Brasile il motore della Fiat Titano è il 2.2 turbodiesel che eroga 180 CV di potenza a 3.750 giri e 40,8 kgfm di coppia a 2.000 giri. La sua capacità di traino è di 3,5 tonnellate e la sua capacità di carico è di 1.020 kg. La scelta di dare a questo veicolo un nome diverso in Messico deriva dal fatto che in quel mercato il marchio Ram è molto più popolare rispetto a Fiat. Vedremo dunque come sarà accolto questo modello in Messico.