Stellantis richiama 19.516 minivan ibridi plug-in negli USA per rischio incendio

Stellantis sta richiamando circa 19.516 minivan ibridi plug-in per il mercato statunitense per risolvere un potenziale rischio di incendio. Una revisione aziendale dei dati di garanzia ha scoperto sette incendi in questa popolazione di veicoli. Tutti si sono verificati quando i veicoli erano spenti; alcuni si sono verificati durante la ricarica. Quattro clienti hanno segnalato sintomi compatibili con l’inalazione di fumo. L’azienda non è a conoscenza di incidenti correlati.

19.516 Chrysler Pacifica ibridi plug-in richiamati per rischio incendio da Stellantis negli USA

Stellantis sta continuando le sue indagini. Tuttavia, è stato stabilito che gli eventi erano collegati a una rara anomalia nelle singole celle del pacco batteria ad alto voltaggio del modello. Il rischio del veicolo si riduce quando il livello di carica della batteria è esaurito. Di conseguenza, si consiglia ai proprietari di astenersi dalla ricarica. Per eccesso di cautela, Stellantis consiglia inoltre ai proprietari di questi veicoli di parcheggiare lontano da strutture o altri veicoli fino a quando non verrà ottenuto il rimedio.

Il rimedio è in fase di convalida da parte degli ingegneri Stellantis. Comporta un aggiornamento software progettato per rilevare l’anomalia; se rilevata, i concessionari sostituiranno gratuitamente la batteria ad alto voltaggio del veicolo.

Il richiamo è limitato ad alcuni modelli Chrysler Pacifica Hybrid dell’anno 2017-2021. Questa popolazione include veicoli che potrebbero essere stati precedentemente riparati con un aggiornamento software simile; i modelli successivi beneficiano di un processo di produzione migliorato e rappresentano la maggior parte della produzione di Pacifica Hybrid.

In conformità con la normativa, i clienti interessati saranno informati sulla disponibilità del servizio tramite posta prioritaria. I clienti che desiderano confermare se i loro veicoli sono soggetti o meno al richiamo possono verificare con i concessionari o consultare motori di ricerca VIN online, come recalls.mopar.com o checktoprotect.org , dopo il 24 luglio.

I veicoli possono essere guidati. I clienti con ulteriori preoccupazioni possono chiamare la linea di assistenza clienti dell’azienda al numero 1-800-853-1403. Il richiamo riguarda altri veicoli in Canada (circa 2.912) e alcuni mercati al di fuori del Nord America (circa 1.683).