Fiat 600 Hybrid: in Germania adesso è disponibile anche con motore da 136 cavalli

La nuova Fiat 600 Hybrid è ora disponibile in Germania anche nella versione da 100 kW (136 CV) [consumo di carburante 4,5-5,5 l/100 km; Emissioni di CO2 102-125 g/km]. Sono disponibili le versioni di equipaggiamento Hybrid e Hybrid La Prima, nonché il modello speciale Hybrid 125 Years Edition.

Disponibili tutte le versioni di equipaggiamento, incluso il modello speciale Fiat 600 Hybrid 125 Years Edition

La trazione ibrida leggera della nuova variante del modello di Fiat combina un motore a benzina con una potenza di 100 kW (136 CV) con un motore elettrico integrato nella trasmissione. Ciò supporta, ad esempio, la partenza con ulteriori 21 KW (equivalenti a 29 CV).

Questa configurazione ottimizza il sistema di avvio/arresto. In accelerazione, il motore elettrico aiuta anche il motore a benzina con potenza e coppia aggiuntive, migliorando così l’elasticità alle basse velocità. L’energia immagazzinata nella batteria agli ioni di litio consente inoltre alla nuova Fiat 600 Hybrid di viaggiare in modo completamente elettrico in determinate situazioni di guida.

La potenza del motore viene trasferita alle ruote anteriori tramite la trasmissione a doppia frizione di serie. La trasmissione di nuova concezione prevede sei marce e consente cambi di marcia manuali utilizzando i paddle sul volante. La più potente Fiat 600 Hybrid raggiunge una velocità massima di 200 km/h e accelera da ferma a 100 km/h in 8,5 secondi.

Vedremo dunque come sarà accolta in Germania, mercato importantissimo per la casa italiana, questa attesa versione del recente modello della principale casa automobilistica italiana che era atteso da molti.