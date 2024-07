Stellantis: a giugno in Europa calano le immatricolazioni

A giugno in Europa calano le immatricolazioni del gruppo Stellantis secondo i dati ufficiali. A giugno, l’azienda guidata da Carlos Tavares ha immatricolato in Europa, nei Paesi Efta e nel Regno Unito un totale di 205.884 unità, registrando un calo dell’1,8 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La quota di mercato del gruppo è stata del 15,7 per cento, in ribasso rispetto al 16,6 per cento dello stesso periodo nel 2023.

Calano le vendite di Stellantis in Europa nel mese di giugno: -1,8%

Se invece consideriamo i dati relativi al primo semestre del 2024, Stellantis ha immatricolato complessivamente 1.144.814 unità in Europa, nei Paesi Efta e nel Regno Unito, registrando un aumento dello 0,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la quota di mercato del gruppo è scesa dal 17,4 per cento al 16,6 per cento. Il tutto avviene mentre nel mercato auto generale, a giugno 2024, le immatricolazioni di auto nell’UE sono aumentate del 4,3 per cento, raggiungendo circa 1,089 milioni di veicoli. Questo incremento è stato trainato dai guadagni registrati in tre dei quattro principali mercati della regione: Italia (+15,1 per cento), Germania (+6,1 per cento) e Spagna (+2,2 per cento).

Per Stellantis dunque una piccola battuta di arresto in questo 2024 ma si spera che già a luglio e poi anche nel resto del 2024 le cose possano migliorare notevolmente per l’azienda di Carlos Tavares e John Elkann.