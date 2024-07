Malthe Jakobsen promosso nella squadra piloti del Team Peugeot TotalEnergies nel 2025

Il danese Malthe Jakobsen ha sperimentato un’ascesa fulminea nell’Endurance. Dopo il suo debutto al volante di un prototipo LMP3 nel 2020, ha vinto il titolo di categoria nella European Le Mans Series 2022, risultato che ha convinto il Team Peugeot TotalEnergies ad affidargli il volante di una PEUGEOT 9X8 durante il test Rookie Bahrain al fine anno.

Il danese Malthe Jakobsen (20 anni) guiderà una PEUGEOT 9X8 nel FIA World Endurance Championship 2025

Passando alla categoria superiore LMP2 nel 2023, Malthe ha vinto il titolo dell’Asian Le Mans Series. Il Team Peugeot TotalEnergies gli ha offerto ancora una volta l’opportunità di guidare la PEUGEOT 9X8 Hypercar sul circuito del Bahrein prima di nominarlo pilota ufficiale Junior, poi pilota di riserva per la stagione 2024 durante la quale ha completato numerose sessioni al simulatore.

Nel 2025, all’età di 20 anni, Malthe Jakobsen sarà titolare del Team Peugeot TotalEnergies e guiderà una PEUGEOT 9X8 in tutti gli otto round del FIA World Endurance Championship, compresa la 24 Ore di Le Mans.“Sono molto felice di unirmi al Team Peugeot TotalEnergies come pilota ufficiale la prossima stagione nel FIA World Endurance Championship. Sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra per due anni, prima come pilota Junior e quest’anno come pilota di riserva. Ringrazio tutto il team per avermi offerto questa grande opportunità”, ha dichiarato.

Linda Jackson, CEO di Peugeot ha affermato: “È un vero piacere dare il benvenuto a Malthe nel Team Peugeot TotalEnergies. E’ un giovane talento, lo seguo dall’inizio della sua carriera, conoscevamo il suo potenziale ed è per questo che lo abbiamo inserito come pilota junior. Sono molto felice di vederlo continuare il suo viaggio all’interno del marchio Peugeot. »

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport ha detto: “Siamo molto lieti di stabilire Malthe nel nostro team WEC per la stagione 2025. Come parte della strategia di Stellantis Motorsport per promuovere i giovani talenti, Malthe ha dimostrato continui progressi e grande maturità. La sua promozione è un passo logico nella sua carriera e siamo convinti che sarà una risorsa per la squadra al volante della PEUGEOT 9X8”.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico Peugeot Sport WEC: “Malthe ha dimostrato di avere non solo talento, ma anche l’attitudine e l’etica del lavoro per avere successo ai massimi livelli del motorsport. Non vediamo l’ora di vedere cosa porterà alla squadra nel 2025 mentre continuiamo a far crescere il nostro programma”.