Mercedes-Benz e Stellantis stanno tenendo colloqui con il governo serbo per seguire l’investimento di Rio Tinto nello sviluppo di quella che potrebbe diventare la più grande miniera di litio e impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici d’Europa, ha dichiarato giovedì il presidente Aleksandar Vucic al quotidiano tedesco Handelsblatt.

Stellantis e Mercedes interessate al litio serbo: lo ha confermato il presidente Aleksandar Vucic

“L’UE ha bisogno del litio e noi vogliamo rafforzare i nostri legami con l’UE”, ha aggiunto Vucic, affermando che la Serbia si è prefissata di raggiungere una produzione annua di litio di 58.000 tonnellate. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz visiterà la Serbia venerdì per partecipare alla firma di un accordo di cooperazione tra l’UE e il paese balcanico per l’importazione di minerali cruciali come il litio, fondamentali per la transizione digitale e verde dell‘Unione Europea, secondo quanto riportato da Politico. Si prevede che anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si unirà al viaggio di Scholz.

La Serbia ha ripristinato una licenza per Rio Tinto per sviluppare la più grande miniera di litio d’Europa, il che potrebbe rappresentare un significativo impulso per l’industria dei veicoli elettrici nel continente. Gli accordi di approvvigionamento saranno vincolati dalla condizione che la maggior parte del processo di raffinazione del litio e la produzione delle batterie avvengano in Serbia, ha aggiunto la fonte.

Ricordiamo infine che in Serbia Stellantis dispone di uno stabilimento a Kragujevac dove in passato veniva prodotta Fiat 500L e adesso la Fiat Grande Panda che è stata ufficialmente presentata a Torino lo scorso 11 luglio auto che darà origine ad una nuova famiglia di vetture. Inoltre in futuro è prevista la produzione di un secondo modello forse sempre di Fiat. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nei prossimi giorni.