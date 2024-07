Nuova Lancia Ypsilon protagonista dell’Umbria Jazz Festival

La 51esima edizione di Umbria Jazz, uno dei festival musicali più celebri e apprezzati in Italia che sta per concludersi, attrae come ogni anno un pubblico raffinato e appassionato di bellezza. Lancia partecipa a questo prestigioso evento in qualità di Mobility Partner, fornendo una flotta di sette Nuova Lancia Ypsilon per consentire agli artisti di Jazz di spostarsi tra le vie di Perugia.

All’Umbria Jazz festival nuova Lancia Ypsilon utilizzata per gli spostamenti delle star

Uno dei momenti più attesi dal pubblico è il concerto di Nile Rodgers & CHIC, in programma il 20 luglio, sponsorizzato da Lancia. Il celebre evento vedrà protagonista Nile Rodgers, iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano, noto per i suoi successi dalla metà degli anni ’70 fino a oggi. Il concerto dell’artista statunitense si terrà alle 21.00 presso il Main Stage all’interno dell’Arena Santa Giuliana, accanto al palco Lancia Stage, che ha già ospitato vari musicisti di fama internazionale nei giorni precedenti.

Durante la performance musicale di Nile Rodgers, le immagini della nuova Lancia Ypsilon saranno proiettate sui grandi schermi vicino al palco, mettendo in risalto le linee eleganti della prima vettura della nuova era del marchio italiano. Questo accrescerà ulteriormente l’attenzione sulle caratteristiche distintive del modello.

Inoltre, in concomitanza con l’importante rassegna, gli esclusivi showroom “casa Lancia” – tutti rinnovati secondo la nuova Corporate Identity Lancia – hanno offerto l’opportunità di esplorare l’intera gamma del nuovo modello e di apprezzarne le eccezionali qualità di maneggevolezza, efficienza e prestazioni direttamente su strada.

Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver partecipato a questa prestigiosa rassegna internazionale, il contesto ideale per la nostra Nuova Ypsilon, destinata ad attraversare le strade di tutta Europa. Il concerto di sabato, con la leggenda Nile Rodgers, rappresenterà il culmine della nostra collaborazione con Umbria Jazz, incentrata su valori condivisi come creatività, bellezza e iconicità, che superano le convenzioni di spazio e tempo”.

“La Nuova Lancia Ypsilon è un capolavoro in movimento senza tempo, che ha conquistato anche gli appassionati di musica jazz, genere sempre in bilico tra tradizione e innovazione, grazie alla sua personalità distintiva e all’avanzata tecnologia di bordo. Invito quindi tutti, indipendentemente dal genere musicale preferito, a visitare i nostri nuovi showroom Lancia per vivere un’esperienza di guida coinvolgente a bordo della Nuova Ypsilon”.