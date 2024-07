Ram sta subendo la rimonta spaventosa di un pick-up Toyota

Nel corso degli ultimi vent’anni (almeno), gli americani che hanno desiderato un pick-up cosiddetto “full-size” hanno quasi sempre indirizzato il proprio sguardo a tre opzioni. Si tratta del Ford F-150, GMC/Chevy e un Dodge-Ram. Pare, però, che Ram potrebbe perdere questa posizione privilegiata in poco tempo negli Stati Uniti.

Sta rapidamente emergendo il nuovo Toyota Tundra, una proposta che sembra accontentare molti consumatori, così come accade con la maggior parte dei nuovi veicoli Toyota negli States. Per gli spostamenti in città, il Ram 1500 risulta estremamente comodo per tanti clienti. Eppure qualcosa sta cambiando, evidentemente.

I dati di vendita mostrano che i pick-up in “top tre” sono sempre stati modelli come l’F-150, lo Chevrolet Silverado o Sierra e il Ram 1500. Per essere leggermente più dettagliati, la classifica è stata a lungo, nel corso dell’ultimo paio di decenni, F-150, Silverado, poi Ram 1500 e infine Sierra. Le case automobilistiche non forniscono sempre le ripartizioni dettagliate delle vendite di specifici modelli di pick-up, quindi nei rapporti trimestrali si vede spesso un’indicazione che definisce un generico “in crescita”, che include anche i modelli Ram 2500 e 3500. Serve andare sui dati di immatricolazione al dettaglio, anche se con un certo ritardo.

Numeri alla mano, relativi agli scorsi mesi, siamo davanti all’ascesa del Toyota Tundra, osservandolo dal suo debutto nel 2021, e al rapido declino del 1500. Il Ram 1500 è sceso al quinto posto ad aprile, dietro Sierra e Tundra. E dal lancio del nuovo modello nel 2022, il Tundra ha guadagnato più utenti di quanti ne abbia persi, soprattutto dai possessori di Ram 1500. Attualmente, Ram vende ancora il vecchio Ram 1500 Classic mentre si prepara per un nuovo modello.

Potrebbe trattarsi di un periodo di transizione mentre la casa americana passa al nuovo modello, e il nuovo 1500 potrebbe arrestare questa discesa. Tuttavia, finora le vendite Toyota sono aumentate del 31% quest’anno, mentre quelle di Ram sono diminuite del 20%. Ci vorranno molti più successi prima che si possa dire che il Tundra abbia concretamente superato il Ram. Tuttavia, il fatto che se ne stia parlando risulta essere un segnale negativo per Stellantis.