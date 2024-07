Stellantis: i concessionari USA chiedono aiuto per le scarse vendite

I concessionari Stellantis negli Stati Uniti si sono trovati di fronte a una sfida significativa: oltre al massiccio richiamo annunciato il mese scorso, hanno registrato una domanda inferiore rispetto alle loro aspettative, portando a un accumulo di unità nel proprio inventario. Hanno quindi sollecitato urgentemente l’intervento della dirigenza del gruppo automobilistico, che ha condotto a una discussione tra il Consiglio Nazionale dei Concessionari Stellantis e il CEO Carlos Tavares, come riportato da Automotive News.

I concessionari Stellantis stanno affrontando enormi problemi a causa delle scarse vendite e chiedono urgentemente aiuto

Kevin Farrish, presidente dello Stellantis National Dealer Council e proprietario di Farrish Chrysler-Jeep-Dodge-Ram in Virginia, ha dichiarato al magazine che il problema principale era l’insufficiente distribuzione di livelli di allestimento desiderabili di alcuni modelli. Questo è già stato portato all’attenzione di Tavares, con entrambe le parti che stanno già lavorando a una soluzione per riconquistare la quota di mercato della casa automobilistica.

Sulla base degli ultimi dati di vendita di Stellantis, quasi tutti i marchi negli Stati Uniti hanno registrato una domanda in calo durante la prima metà del 2024. Ad eccezione di Fiat e Alfa Romeo, i marchi Stellantis hanno registrato almeno un calo dell’8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con Ram e Dodge che hanno registrato rispettivamente cali del 26 per cento e del 16 per cento. Anche la cessazione di alcuni modelli, come Cherokee e Renegade, ha posto delle sfide ai concessionari, lasciandoli senza modelli entry-level nella gamma.

Dopo il dialogo tra i concessionari e la dirigenza di Stellantis, sembra che siano state implementate delle soluzioni. La casa automobilistica ha introdotto tagli di prezzo significativi, in particolare uno sconto che va da $2.000 a $4.000 sulla Grand Cherokee. Questo mese è stato avviato anche un programma chiamato Summer Select Inventory Bonus Cash, che offre fino a $2.000 di cashback.

“Farrish ha dichiarato: ‘Abbiamo collaborato strettamente con la dirigenza di Stellantis per migliorare il servizio ai nostri clienti, offrendo loro il mix di prodotti desiderato a prezzi competitivi’. Ha evidenziato che è stato un impegno aperto e collaborativo, lavorando insieme come una squadra, e ha sottolineato l’intenzione di continuare a gestire congiuntamente queste critiche questioni a beneficio dei clienti.”