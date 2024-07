Ferrari F355 berlinetta: il restomod inglese di Evoluto

I restomod sembrano la moda del momento. Con sempre maggiore frequenza si vedono dei lavori che apportano aggiornamenti tecnici a vetture storiche di grande fascino. Il più recente intervento di questo tipo riguarda la Ferrari F355 berlinetta. Ad eseguirlo sono stati quelli di Evoluto Automobili, una start-up del Regno Unito.

La splendida supercar di Maranello, nella nuova veste, dispone di una carrozzeria in fibra di carbonio, con elementi stilistici diversi da quelli di partenza, firmati da Callum Designs, che ne riducono l’eleganza, senza aggiungere nulla in termini di sportività. Anche gli interni sono stati rivisti, per modernizzarli. Gli autori del lavoro non hanno risparmiato il motore V8 da 3.5 litri, la cui potenza è stata portata a 420 cavalli, contro i 380 del modello di partenza.

Il programma di restomod ha voluto “reimmaginare l’iconica supercar italiana degli anni ’90, combinando dinamiche di guida avanzate, tecnologia all’avanguardia e un’ingegneria che ridefinisce la classe”. Tutto questo senza inficiare l’esperienza di guida analogica, che tanto ha concorso alle fortune della Ferrari F355 berlinetta, ancora oggi amata per lo splendore dei suoi tratti e per la finezza dei suoi aspetti dinamici.

Foto Evoluto Automobili

Alle modifiche apportate, se ne possono aggiungere altre, su richiesta dei clienti, in modo da fare aderire meglio il prodotto ai loro gusti personali. Non si hanno, al momento, notizie sul livello di performance offerto da questo modello restomod, ma le cifre dovrebbero essere di grandissimo rilievo, visto che la supercar di Maranello, nella sua veste standard, con 40 cavalli in meno, è in grado di bruciare in 4.7 secondi il passaggio da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di oltre 295 km/h.

Sulla Ferrari F355 berlinetta rivista da Evoluto Automobili molti punti del telaio sono stati rinforzati, con elementi in fibra di carbonio, che migliorano la rigidità torsionale del 23%. I cerchi di serie sono stati sostituiti con altri da 19 pollici, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 4S, di mescola moderna.

Per l’azione frenante è stato scelto un impianto Brembo con pinze a quattro e sei pistoncini. Volendo, ai clienti è offerta la possibilità di optare per dei dischi carboceramici, offerti in opzione. Gli ideatori di questo restomod su base Ferrari F355 berlinetta hanno pensato a una produzione limitata di 55 esemplari, se troveranno altrettanti owner disposti a modificare in questo modo la loro “rossa”. Nessuna informazione è ancora disponibile sui prezzi.

Foto Evoluto Automobili Foto Evoluto Automobili Foto Evoluto Automobili Foto Evoluto Automobili Foto Evoluto Automobili Foto Evoluto Automobili

Fonte | Carscoops