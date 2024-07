Nuova Fiat Panda e Pandina: da oggi ordinabili, ecco i prezzi

Sono stati finalmente resi noti nelle scorse ore i prezzi della nuova Fiat Panda e Pandina. Le due versioni della popolare utilitaria di Fiat sono finalmente ordinabili nel nostro paese. Non stiamo parlando ovviamente della nuova Fiat Grande Panda che è stata svelata dalla casa torinese nei giorni scorsi con le prime immagini senza veli con la presentazione ufficiale che invece avverrà il prossimo 11 luglio in occasione del 125 anni di Fiat.

Al via gli ordini per la nuova Fiat Panda e Pandina: ecco quanto costano

Ci riferiamo naturalmente alle nuove versioni dell’attuale generazione prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano che prenderanno il posto delle attuali versioni nella gamma di Fiat. La nuova Fiat Panda e Pandina conservano buona parte del design del precedente modello a cui aggiungono gli ADS obbligatori per legge a partire dal prossimo 7 luglio. Inoltre sono previste anche alcune novità nell’abitacolo. Come dicevamo poc’anzi sono stati comunicati anche i prezzi con la nuova Fiat Panda che parte da 15.900 euro nella versione con motore 1.0 Hybrid capace di erogare 51 kW/70 CV di potenza. Ci sarebbe anche la possibilità di ottenere questa auto con rate da 289 euro al mese con TAN Fisso 8,75 pe rcento, TAEG 12,06 per cento e anticipo zero.

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Pandina che ha preso il posto dell’allestimento Cross i prezzi partono da 18.900 euro. In questo caso è possibile acquistare l’auto anche con finanziamento da 162 euro al mese con anticipo di 5.670 euro e maxi rata finale di 9.741 euro.