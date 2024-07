Maserati 250F: incredibile replica in scala 1:8 di quella vincente di Fangio

Nuova tentazione per i collezionisti. Amalgam Collection aggiunge al suo catalogo una replica in scala 1:8 della Maserati 250F di Juan Manuel Fangio, di cui imita perfettamente i dettagli. Musa ispiratrice è stata la monoposto con cui il pilota argentino mise a segno una leggendaria vittoria al Gran Premio di Germania del 4 agosto 1957, disputato sul circuito del Nürburgring.

La riproduzione è offerta in tiratura limitata di 199 esemplari, ciascuno dei quali proposto al prezzo di 18.900 euro. Volendo, è possibile diluire la spesa in quattro rate senza interessi, ma questo non rende accessibile il prodotto ai comuni mortali. L’esclusività, del resto, è un privilegio per pochi, anche in questo ambito.

Nei suoi circa 50 centimetri di lunghezza, questa replica in scala 1:8 copia alla perfezione il modello reale. In assenza di riferimenti dimensionali, negli scatti si corre il rischio di pensare ad immagini della vera auto da corsa del “tridente“. Ogni modello è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani. Per dare forma a ciascun esemplare della specie ci vogliono più di 450 ore. In questo arco temporale, i maestri di Amalgam Collection danno il meglio del loro repertorio professionale, per plasmare una replica in scala meravigliosamente dettagliata in ogni elemento della tela espressiva.

La finezza di questa Maserati 250F in formato ridotto è stata resa possibile dall’uso dei progetti CAD originali e dalla scansione di un’auto in scala 1:1. Stiamo parlando di una monoposto che guadagnò un posto al vertice del motorsport durante la sua attività agonistica, in un’epoca di rapido sviluppo del mondo delle corse. Molti la considerano la vettura da Gran Premio con motore anteriore definitiva. Fra i suoi interpreti, piloti del calibro di Juan Manuel Fangio e Stirling Moss.

Col primo al volante mise a segno un sorprendente successo nella sfida del Nürburgring. Quel sigillo è entrato negli annali dell’automobilismo sportivo. Ad assecondare il campione argentino nelle sue dinamiche in pista ci pensò un’auto dal carattere sano, spinta da un motore V12 da 2.5 litri di cilindrata, scelto al posto del precedente V6 e in grado di produrre 320 cavalli di potenza massima, con un regime di rotazione massimo di 12.000 giri al minuto. Ora quella Maserati 250F viene riproposta in scala 1:8, in una veste perfettamente corrispondente all’originale. Chapeau!

Fonte | Amalgam Collection