Ram lancia una nuova campagna di marketing globale per il film “Twisters”

Il marchio Ram Truck e Universal Pictures si uniscono ancora una volta, questa volta con l’epico film d’azione estivo di Universal, Warner Bros. Pictures e Amblin Entertainment “Twisters” che arriverà nei cinema il 19 luglio. La nuova campagna pubblicitaria del marchio Ram “Answer the Calling” celebra il ritorno dell’emozionante viaggio sul grande schermo che porterà il pubblico all’interno di una delle forze più meravigliose e distruttive della natura. Il video della campagna presenta la star di “Twisters” Glen Powell, il cui personaggio sarà visto navigare in pericolose tempeste a bordo di camion Ram nel film.

Lo spot co-branded da 30 secondi di Ram Truck “Answer Your Calling si estenderà sul canale YouTube ufficiale di Ram e sui canali social



La campagna globale “Answer the Calling” verrà trasmessa nei mercati di tutto il mondo, tra cui Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico. La campagna di marketing per il Nord America include un video multicanale di 30 secondi, “Answer Your Calling”, che si estenderà sul canale YouTube ufficiale del marchio Ram e sui canali dei social media, tra cui Instagram e Facebook.



“Quando il film ‘Twister’ è uscito per la prima volta nel 1996, il nostro eroe era al volante di un pickup Ram 2500”, ha affermato Olivier Francois, responsabile marketing globale di Stellantis. “Quando abbiamo saputo che Universal Pictures stava girando ‘Twisters’, non c’erano dubbi che un camion Ram sarebbe apparso di nuovo come veicolo eroico del film. Le stelle si sono ulteriormente allineate sapendo che Glen Powell stesso è un proprietario di un camion Ram, aggiungendo ancora più autenticità e credibilità a quello che ci si aspetta sia uno dei film più importanti dell’estate”.



”Come proprietario di un veicolo Ram, è stato fantastico lavorare con un marchio che sa come superare i limiti e accettare una sfida”, ha affermato Powell. “Sono incredibilmente grato per questa opportunità di continuare il mio viaggio con il marchio americano portando il brivido dell’avventura agli appassionati di camion ovunque”.

“Answer Your Calling” è la terza puntata della continua evoluzione delle campagne pubblicitarie di Ram Truck e porta gli spettatori nel viaggio della loro vita mentre i potenti pickup aiutano le star del film a inseguire, eludere e superare in astuzia tutto ciò che Madre Natura lancia loro contro.

Il video presenta il nuovissimo Ram 1500 RHO 2025 e rafforza la gamma completa di pickcup fuoristrada, inclusi i modelli Power Wagon, Rebel e Warlock. Il marchio americano di Stellantis ha creato ciascuna di queste campagne con il partner dell’agenzia Doner.