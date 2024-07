Stellantis richiama 332.000 veicoli negli USA per problemi alle cinture di sicurezza

Stellantis sta richiamando 332 mila veicoli dei marchi Alfa Romeo, Jeep e Fiat negli Stati Uniti a causa di un problema con i sensori delle cinture di sicurezza difettosi. Lo ha confermato nelle scorse ore la National Highway Traffic Safety Administration statunitense.

Negli Stati Uniti Stellantis richiama 332 mila auto di Fiat, Jeep e Alfa Romeo per problemi ai sensori delle cinture di sicurezza

“Un sensore dell’interruttore della fibbia della cintura di sicurezza potrebbe essere collegato in modo improprio, impedendo all’airbag del sedile anteriore di aprirsi come previsto”, ha affermato l’ente regolatore della sicurezza automobilistica degli Stati Uniti a proposito di questo richiamo che riguarda numerosi modelli del gruppo Stellantis. I sensori della fibbia vengono utilizzati per rilevare se la cintura di sicurezza è allacciata correttamente.

Secondo la NHTSA, i rivenditori di Stellantis ripareranno gratuitamente la connessione. Il richiamo riguarda alcuni modelli di Alfa Romeo Giulia del 2017-2024 e Alfa Romeo Stelvio del 2018-2025, insieme ai modelli Fiat 500X e Jeep Renegade del 2019-2023 e Fiat 500e del 2024. Stellantis, nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e del Gruppo PSA nel mese di gennaio del 2021, non è nuova a questi richiami. Del resto per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares la sicurezza dei propri clienti viene prima di tutto.

Vedremo dunque se a proposito di questo richiamo che riguarda oltre 332 mila auto di Stellantis per un problema ai sensori delle cinture di sicurezza arriveranno ulteriori notizie o aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni da parte di NHTSA o dello stesso gruppo automobilistico.